01 января 2025, 21:38

Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался перед отелем Трампа в Лас-Вегасе

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Сильное пламя охватило электромобиль Tesla Cybertruc на улице Фэшн-Шоу-драйв в Лас-Вегасе рядом с торговым центром и принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу отелем Trump International. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) постоялец отеля с никнеймом Ayackle, ставший свидетелем происшествия.

Он опубликовал видео с горящей машиной, снятое изнутри здания.

«Наш багаж до сих пор стоит у двери, и именно там мы были, когда это произошло», - пояснил автор ролика.

Пользователи в комментариях сочли этот горящий электрокар попыткой поссорить владельца компании Tesla предпринимателя Илона Маска и владельца отеля - избранного президента США Дональда Трампа.

Городское издание News3lv сообщило, что на место прибыли пожарные службы Лас-Вегаса для тушения горящей машины.

В пресс-службе полиции города заявили, что приступили к расследованию причины возгорания транспортного средства. В ведомстве добавили, что призвали гостей и жителей Лас-Вегаса отказаться от посещения этого района пока на месте работают специалисты.

Предоставить другие комментарии в экстренных и силовых структурах города отказались.

В конце декабря газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что владелец компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск настолько сблизился с избранным президентом США Дональдом Трампом, что переехал в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Собеседники журналистов подчеркнули, что Маск взял в аренду коттедж на территории резиденции главы государства и теперь находится в постоянном контакте с лидером страны. Такое сближение Трампа не понравилось многим членам его команды. По мнению источников после инаугурации они начнут оттеснять Маска, чтобы сократить его влияние.

США Пожары Взрывы Tesla Дональд Трамп Илон Маск
01 января 2025, 21:28
Установлена личность въехавшего в толпу в Новом Орлеане водителя
Freepik
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Предварительно установлено имя подозреваемого в совершении теракта в Новом Орлеане. Это 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, сообщило местное издание Nola.

«Вероятно, его застрелил один из полицейских, по которым он открыл огонь после наезда на людей. Сейчас выясняется, были ли у преступника сообщники и откуда у него пикап с техасскими номерами», - отметили в сообщении.

Источники The New York Post заявили, что Джаббар вырос в Техасе. Кроме того, мужчина 10 лет прослужил в армии. Он использовал для атаки пикап, который взял в аренду.

Как выяснил телеканал CNN , перед новогодней ночью на Бурбон-стрит не установили стальные заграждения, которые могли бы помешать водителю пикапа совершить наезд. Такие меры безопасности ввели в 2017 году после аналогичного теракта в Ницце и серии смертельных ДТП в французском квартале Нового Орлеана. Заграждения можно поднимать и укреплять, но этого не сделали.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористический акт. Жертвами теракта в Новом Орлеане стали 12 человек. Также ранения получили 35 прохожих и двое полицейских. На месте ЧП обнаружили самодельные бомбы.

США ФБР ДТП Мужчины Водители
01 января 2025, 20:28
Трамп обвинил мигрантов-нелегалов в теракте в Новом Орлеане
РИА «Новости»
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Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане произошел из-за волны незаконной иммиграции преступников в США. Об этом избранный президент Дональд Трамп написал в в соцсети Truth Social.

«Прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами», - отметил он.

Трамп пообещал оказать поддержку Новому Орлеану в расследовании и восстановлении после этого преступления.

В среду, 1 января, водитель на грузовике протаранил толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. По последним данным, жертвами наезда стали 12 человек, еще 35 получили травмы. Позже преступника нашли мертвым.

Согласно информации Fox News , несколько дней назад автомобиль, на котором ехал подозреваемый, пересек г раницу США и Мексики. Журналисты не смогли установить, кто им управлял. Имя убитого водителя пока не установили.

На месте происшествия сотрудники спецслужб обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. ФБР трактовало случившееся как теракт, сообщало Ura.ru.

Президент Джо Байден пообещал мэру Нового Орлеана Латойе Кантрелл «федеральную поддержку».

США Грузовики ФБР Преступления Дональд Трамп Мужчины
01 января 2025, 20:05
Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону
РИА «Новости»
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Болгария и Румыния с 1 января 2025 года стали полноправными членами Шенгенского соглашения. Об этом сообщил Совет Европейского союза.

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер назвал событие историческим. По его словам, отмена проверок на сухопутных границах с другими странами Шенгенской зоны была одним из приоритетов председательства Венгрии.

«Этот шаг пойдет на пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом», - сказал министр.

Визовый контроль на воздушном и морском транспорте был отменен еще в марте 2024 года. Теперь в Шенгенскую зону входят 29 стран.

Ранее Евросоюз напугало решение Венгрии о выдаче двухлетних виз россиянам. Владельцы такой карты смогут более свободно передвигаться по Европе и получат право работать на ее территории. В ЕС заявили, что тем самым венгерское руководство создает угрозу безопасности своих граждан.

Болгария Румыния
01 января 2025, 19:06
Собака президента Молдавии Санду сбежала из-за салюта
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Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц испугалась новогодних фейерверков и сбежала из дома. Об этом изданию Știri.md сообщил пресс-секретарь главы государства Игорь Захаров.

«Громкий шум фейерверка напугал пса, и он в момент паники выбежал со двора», - заявил Захаров.

Секретарь поблагодарил неравнодушных граждан Молдавии за помощь в поисках президентского питомца. В результате Кодруца нашли и вернули хозяйке.

Собака президента Молдавии Майи Санду укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Это произошло, когда он хотел погладить пса, но животное вцепилось в руку австрийского лидера. Ему пришлось некоторое время прикрывать укушенное место пластырем.

Ранее овчарку президента Джо Байдена Коммандера увезли из Белого дома после череды нападений на персонал администрации. Решающим стал случай, когда собака укусила офицера.

Австрия Молдавия Собаки Животные Майя Санду

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