Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался перед отелем Трампа в Лас-Вегасе

Он опубликовал видео с горящей машиной, снятое изнутри здания.

«Наш багаж до сих пор стоит у двери, и именно там мы были, когда это произошло», - пояснил автор ролика.

Пользователи в комментариях сочли этот горящий электрокар попыткой поссорить владельца компании Tesla предпринимателя Илона Маска и владельца отеля - избранного президента США Дональда Трампа.

Городское издание News3lv сообщило, что на место прибыли пожарные службы Лас-Вегаса для тушения горящей машины.

В пресс-службе полиции города заявили, что приступили к расследованию причины возгорания транспортного средства. В ведомстве добавили, что призвали гостей и жителей Лас-Вегаса отказаться от посещения этого района пока на месте работают специалисты.

Предоставить другие комментарии в экстренных и силовых структурах города отказались.

В конце декабря газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что владелец компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск настолько сблизился с избранным президентом США Дональдом Трампом, что переехал в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Собеседники журналистов подчеркнули, что Маск взял в аренду коттедж на территории резиденции главы государства и теперь находится в постоянном контакте с лидером страны. Такое сближение Трампа не понравилось многим членам его команды. По мнению источников после инаугурации они начнут оттеснять Маска, чтобы сократить его влияние.