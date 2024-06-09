Электричество пропало в ряде районов Сухума из-за непогоды
В связи с экстремальным количеством осадков часть столицы Абхазии — Сухум, — а также Гагрский и Гудаутский районы остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании «Черноморэнерго».
В организации уточнили, что непогода повредила высоковольтную линию в городе Очамчиру на 220 кВ.
«Без подачи электроэнергии остались западная и центральная части Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы, подстанции „Сухум-1“ и „Сухум-2“», - заявили в пресс-службе.
Специалисты аварийных бригад «Черноморэнерго» уже приступили к ремонтным работам.
Днем ранее мощный ураган прошелся по Абзелиловскому району Башкирии. Воздушный вихрь сломал дорожные знаки, вырвал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи и несколько машин неподалеку от села Целинный. Информация о пострадавших не поступала.