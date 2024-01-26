26 января 2024, 07:20

Ельцин в 1994 году предлагал Клинтону присоединить Россию к НАТО первой

РИА «Новости»
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Экс-президент России Борис Ельцин в 1994 году на ужине с американским коллегой Биллом Клинтоном в Ново-Огарево заявил, что в случае расширения Североатлантического альянса РФ должна присоединиться к нему первой. Об этом свидетельствует рассекреченная Архивом нацбезопасности США стенограмма.

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», - подчеркнул Ельцин.

Он предполагал, что вслед за Россией туда вступят «другие страны Центральной и Восточной Европы». Клинтон, однако, ответил на предложение весьма сдержанно. Он упомянул о «величии России», но ни о предложенным Ельцином «картеле», ни о вступлении РФ в НАТО не заговорил. При этом заявил, что обе страны получат «уникальные возможности», если продолжат развивать свои отношения по намеченному курсу. Билл Клинтон подчеркнул, что США могли бы «гарантировать Европе столетие мира или даже больше».

Следующими в альянс вступили Чехия, Венгрия и Польша. Это случилось в 1999 году.

США Международные отношения Россия НАТО Борис Ельцин
26 января 2024, 07:53
Антиправительственные митинги вновь прошли в Словакии
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В ряде городов Словакии, в том числе в Братиславе, 25 января прошли антиправительственные митинги. Люди протестовали против планов властей масштабно реформировать уголовное законодательство. Об этом написало РИА «Новости».

Оппозиция анонсировала митинги по крайней мере в 15 городах. Только в Братиславе в акции приняли участие около 27 тысяч человек. Выступая перед протестующими, глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка отметил, что гордится ими и премьер Словакии Роберт Фицо явно недооценил готовность народа защищать справедливость.

«Фицо думал, что против поправок в уголовное законодательство не будет протестовать, ведь это такая техническая и политическая скука, это никого не интересует. <…> Он не знает о том, что вы готовы быть здесь столько, сколько требуется», - обратился Шимечка к собравшимся.

Его поддержали криками: «Мы не будем молчать!» и «Хватит с нас Фицо!».

Михал Шимечка заявил со сцены, что если премьера не остановят протесты в 24 городах, «их будет еще больше».

Люди выступают против смягчения наказания за имущественные и экономические преступления и упразднение специальной прокуратуры. Оппозиция подозревает, что таким образом власти хотят прекратить расследование политически чувствительных дел. Митинги против реформы уголовного законодательства также прошли в Словакии 12 января.

Протесты Митинги Оппозиция Словакия
26 января 2024, 07:48
Нацкомитет республиканской партии определил своего кандидата на выборах — СМИ
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Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) назовет бывшего президента Дональда Трампа своим кандидатом на выборах. Об этом сообщило издание NBC News.

С проектом резолюции члены RNC ознакомились перед зимним собранием республиканской партии в Лас-Вегасе. В тексте документа указали, что единственным возможным кандидатом от республиканцев на пост президента США в 2024 году является Трамп.

«И с текущего момента [RNC] переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год», - отметили в резолюции.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что американцы устали от президента Джо Байдена и экс-лидера США Дональда Трампа. По мнению эксперта, жители страны не хотят снова видеть у власти этих политиков. Сетов добавил, что должность вице-президента при Трампе займет либо Рон Десантис, либо Никки Хейли. Он подчеркнул, что их назначение привлечет более молодых избирателей.

США Дональд Трамп Выборы президента США
26 января 2024, 07:40
Запад безуспешно попытается устроить революцию в России — Нарышкин
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Запад поверил в свою способность устраивать в разных странах перевороты в своих интересах и под влиянием «головокружения от успехов» планирует устроить революцию в России, но все попытки будут безуспешными. Об этом РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов», - констатировал он.

Нарышкин напомнил, что на счету Запада - трагедия «арабской весны» и украинского «евромайдана», с последствиями которого миру приходится иметь дело до сих пор. Запад предположил, что таким же образом справится с Россией, но «ничего из этого не получилось и не получится», подчеркнул директор СВР.

В том же интервью он предупредил о возможности новых антироссийских провокаций со стороны Запада. Их действие и продолжительность будут кратковременными, поскольку в современном мире быстро вскрывается любая ложь, добавил Сергей Нарышкин.

Россия Запад
26 января 2024, 07:32
Впервые в истории США человека казнили с помощью чистого азота
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В Алабаме казнили заключенного Кеннета Юджина Смита. Процедура впервые в истории США прошла при помощи чистого азота. Об этом сообщила газета Alabama Local News.

Мужчину приговорили к смертной казни за заказное убийство женщины в 1988 году. Как сообщил губернатор штата Кей Айви, в результате проведенной процедуры 58-летнего Кеннета Смита объявили мертвым.

Это не первая попытка лишить жизни осужденного. В ноябре 2022 года ему пытались вколоть стандартную для США смертельную инъекцию, но в отведенное для казни время специалисты не смогли ввести иглу в подходящую вену.

На этот раз на Смита надели специальную маску с подачей чистого азота, который вытесняет кислород и вызывает гипоксию и смерть. Представители властей Алабамы заверили, что подобный метод аналогичен эвтаназии, которую используют по всему миру. Однако адвокаты Смита заявляли, что в штате нет качественного оборудования для проведения этой казни. Безразмерная маска с подачей азота может пропускать достаточное количество кислорода, что приведет к страданиям осужденного.

Изначально суд присяжных проголосовал за пожизненное заключение для него. Но судья отменил их решение. В результате пожизненное заключение заменили на смертную казнь. Спустя время власти Алабамы упразднили право судей на подобные действия. Однако решение по делу Кеннета Смита приняли до введения ограничений, поэтому приговор оставили в силе.

США Убийства Суд Смертная казнь

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