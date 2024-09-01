01 сентября 2024, 22:15

Экзитполы показали победу АдГ на земельных выборах в Германии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидировала на земельных выборах в провинции Тюрингии с результатом в 33,5% голосов. Об этом сообщило ZDF со ссылкой на экзитполы.

В случае успеха для АдГ это победа на выборах в парламент может стать первой в истории партии. По данным опросов, второе место занимает Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,5% голосов.

У «левой» партии во главе с действующим премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым набраны 11,5% голосов избирателей.

Входящие в правящую коалицию ФРГ Социал-демократическая партия Германии, Свободно-демократическая партия и «Союз 90/Зеленые» в сумме смогли набрать только 11,5% голосов.

В воскресенье 1 сентября проходят выборы в парламент Саксонии и Тюрингии. На 22 сентября запланировано голосование в Бранденбурге.

Ранее блогер «Голос Мордора» в колонке для 360.ru предположил, что результаты предстоящих выборов могут погрузить в ФРГ в политический кризис. Против АдГ в стране развернули настоящую войну.

Германия Опросы Выборы
01 сентября 2024, 13:59
Кремль назвал настрой США враждебным к России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти США не скрывают вражеский настрой по отношению к России. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Отрывок беседы корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что отношения между Россией и США ухудшались постепенно из-за того, что американцы на протяжении нескольких десятилетий наступали на российские интересы и оказывали сильное давление.

«Период президентства Байдена стал кульминацией этих двусторонних отношений. Они сейчас находятся на исторически самой низкой точке. Перспектив для выхода на территорию роста никаких», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что уже всем видно, как США стали прямыми участниками конфликта на Украине и даже не скрывают свое решение увеличить свою вовлеченность.

«Это ничем неприкрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», - пояснил он.

США Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия
01 сентября 2024, 09:23
Двухмоторный самолет рухнул на жилой район в США
Читайте нас в: Google Новости
В американском штате Орегон небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район, как минимум три человека числятся без вести пропавшими. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Власти заявили, что на жилой район в штате Орегон рухнул небольшой двухмоторный самолет. По меньшей мере три человека, по предварительным данным, пропали без вести», - отметили журналисты.

Авторы материалы отметили, что самолет сначала врезался в опору линии электропередачи, а затем - в жилой дом, спровоцировав пожар, который распространился на четыре строения.

Начальник пожарной охраны города Греш Скотт уточнил, что на борту самолета могли находиться два человека, среди пропавших - хозяин пострадавшего дома. Из-за инцидента переселили как минимум пять семей.

Ранее во Франции коллекционный самолет рухнул в воду перед авиашоу.

США Самолеты
01 сентября 2024, 00:24
Британка с самым высоким IQ в стране добилась успеха в секс-индустрии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Британии Мелисса Тодд поделилась историей своего жизненного успеха, признавшись, что бросила учебу в Оксфорде и не жалеет, так как работа в секс-индустрии принесла ей многомиллионные доходы. Об этом сообщило издание Mirror.

Женщина рассказала, что родилась в простой семье. Родители заставляли ее учиться. В итоге, Мелисса прошла тест на интеллект и стала членом Общества «Менса», в котором состоят только 150 тысяч человек со всего мира.

Местные газеты писали, что IQ школьницы составил 178 баллов. Затем Мелисса с легкостью сдала вступительные экзамены в Оксфорд. Студентка мечтала стать экономистом, но внезапно у нее наступил кризис.

По словам женщины, ей не хватило уверенности для дискуссий с профессорами. После первого курса она взяла академический отпуск на год и осталась без стипендии.

У родителей не было денег содержать дочку, поэтому она устроилась на работу стриптизершей. В клубе ей платили до 600 фунтов стерлингов за ночь.

Потом британка начала сниматься в фильмах для взрослых и заниматься проституцией. При этом Мелисса успевала заниматься журналистикой. В итоге, она смогла сколотить многомиллионный капитал.

Ранее бывшая стриптизерша Кэрри Ройял пообещала слить интимные фотографии принца Гарри.

Снимки были сделаны в 2012 году на частной вечеринке в отеле Wynn Las Vegas.

Великобритания Журналистика Женщины Работа Деньги
31 августа 2024, 21:27
Парижане устроили митинг против Макрона
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На площади Данфер-Рошро в Париже прошла акция протеста против правления президента Франции Эммануэля Макрона. Несколько сотен человек потребовали сместить его с должности, сообщило РИА «Новости».

Парижане организовали митинг по призыву партии «Патриоты». Их возмутило, что спустя 45 дней после внеочередных парламентских выборов власти так и не сформировали новое правительство.

Французы обвинили Макрона в подрыве демократии, непризнании результатов голосования и угрозе суверенитету страны.

«Он сам нарушил конституцию, не признав результаты выборов, он не считается с мнением народа. Нас просили голосовать, мы переносили отпуска. И радо чего? Макрон должен уйти», - сказал протестующий по имени Жером.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо регулярно критикует действующего президента.

RT сообщил, что он обвинил Макрона в обмане основателя Telegram Павла Дурова.

Париж Эммануэль Макрон Беспорядки Митинги Франция

Новости по теме