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В случае успеха для АдГ это победа на выборах в парламент может стать первой в истории партии. По данным опросов, второе место занимает Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,5% голосов.

У «левой» партии во главе с действующим премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым набраны 11,5% голосов избирателей.

Входящие в правящую коалицию ФРГ Социал-демократическая партия Германии, Свободно-демократическая партия и «Союз 90/Зеленые» в сумме смогли набрать только 11,5% голосов.

В воскресенье 1 сентября проходят выборы в парламент Саксонии и Тюрингии. На 22 сентября запланировано голосование в Бранденбурге.

Ранее блогер «Голос Мордора» в колонке для 360.ru предположил, что результаты предстоящих выборов могут погрузить в ФРГ в политический кризис. Против АдГ в стране развернули настоящую войну.