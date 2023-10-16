Экзитполы показали лидерство правящей партии на выборах Польше

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Согласно данным экзитполов, партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского набрала 36,8%. Оппозиционной «Гражданской коалиции» Дональда Туска досталось 31,6% голосов. На третьем месте центристкий блок «Третий путь» с 13%. «Левые» получили 8,6% голосов, евроскептики из «Конфедерации» - 6,2%.

Несмотря на то, что «Гражданская коалиция» заняла второе место, Дональд Туск поздравил сторонников с победой. Он объявил о намерении создать коалицию с блоком «Третий путь». Таким образом именно оппозиция, а не правящая партия составит большинство в сейме, получив 218 мест.

«Мы действительно сделали это. Я знаю, что, возможно, наши мечты были более амбициозными. Я много лет был политиком и спортсменом, и никогда в жизни я не был так рад второму месту. Польша победила, демократия победила», - заявил Туск.

Вице-премьер правительства Ярослав Качиньский без энтузиазма отреагировал на победу своей партии.

«Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в наш новый срок у власти. Мы этого пока не знаем», - заявил политик.

Ранее польская полиция заявила о 144 нарушениях на участках для голосования перед началом парламентских выборов.