10 января 2024, 00:10

Эквадорские бандиты взяли в заложники сотрудников телеканала в прямом эфире

Freepik
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Люди с оружием ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión в Гуаякиле и взяли ведущих в качестве заложников в прямом эфире. Информацию об этом опубликовали в газете El Universo.

Люди с оружием ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión в Гуаякиле и взяли ведущих в качестве заложников в прямом эфире. Информацию об этом опубликовали в газете El Universo.

В материале разместили видео с места событий. На кадрах видно компанию из шестерых мужчин в масках. Они направили оружие на лежащих на полу людей.

За последние годы в Эквадоре ощутимо вырос показатель преступности. Еще 8 января глава государства Даниэль Нобоа ввел режим чрезвычайного положения и комендантского часа, чтобы достичь порядка в тюрьмах. Сегодня появились данные о введении режима «внутреннего вооруженного конфликта».

Особенно ситуация в стране обострилась во время президентской гонки. В августе 2023 года кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после его предвыборной речи. Злоумышленники выстрелили три раза ему в голову.

Через пять дней стало известно о смерти другого политика - члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Как отмечала его соратница Луиса Гонсалес, Эквадор переживал самый кровавый период в своей истории.

Оружие Телевидение
10 января 2024, 00:57
Президент Эквадора объявил режим вооруженного конфликта в стране
Freepik
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Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «Внутреннего вооруженного конфликта» и приказал военным «нейтрализовать» преступные организации, в которых состоят десятки тысяч участников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на указ главы государства.

«Признать наличие внутреннего вооруженного конфликта <…> Приказать вооруженным силам провести военные операции в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок, указанных в статье 4 настоящего Указа», - приказал Нобоа.

Ранее вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Televisión в эквадорском городе Гуаякиле. Они взяли в заложники сотрудников канала в прямом эфире.

Также захватившая телеканал банда опубликовала видео с пленными журналистами. Кадры разместил Telegram-канал Mash. На них ведущий аналитического шоу Después de el noticiero Хорхе Эстевес попросил президента страны связаться с полицейскими и спасти его вместе с коллегами.

Позже стало известно, что полицейские освободили журналистов и задержали подозреваемых в происшествии.

Как отметили в Telegram-канале, похожая ситуация произошла в университете Гуаякиля. Участники преступных банд пытаются пленить преподавателей и студентов. Люди прячутся в аудиториях.

Оружие Телевидение
10 января 2024, 00:39
Американцы указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином
РИА «Новости»
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Скандал с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина показал некомпетентность ближайшего окружения президента США Джо Байдена. Такое мнение выразили опрошенные РИА «Новости» американские эксперты.

Министр обороны Соединенных Штатов попал в больницу 1 января из-за осложнения после медицинской процедуры. Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о случившемся. Глава ведомства в свою очередь признал, что мог бы лучше информировать общество о проблемах со здоровьем.

Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что скандал с госпитализацией шефа Пентагона говорит о некомпетентности администрации американского лидера.

«Недостаток компетентности <…>, насколько я понимаю, распространяется на все ближайшее окружение администрации Байдена», - подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен счел ситуацию неловкой, но интересной. Бывший дипломат Час Фриман также выразил мнение, что случившееся говорит о некомпетентности Министерства обороны и самого шефа Пентагона.

Высокопоставленные американские чиновники заверили, что Байден не собирается увольнять Остина за сокрытие новостей об экстренной госпитализации. Президент также не принял бы отставку, если бы шеф Пентагона ее подал.

США Пентагон Отставки
10 января 2024, 00:32
У шефа Пентагона обнаружили рак простаты
РИА «Новости»
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У главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Об этом телеканалу CNN сообщили в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где министр проходит лечение.

Врачи признались, что свой диагноз Остин узнал в начале декабря, однако скрыл его от публики.В конце месяца, 22 декабря, главе Пентагона провели простатэктомию, после чего он смог быстро восстановиться и вернулся на рабочее место.

Осложнения начались у Остина в первый день нового года: министр пожаловался на тошноту и сильные боли в животе и ноге. Медики выявили у него инфекцию мочевыводящих путей, из-за чего шефу Пентагона потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии.

Несмотря на инфекцию, врачи Остина дали ему «отличный прогноз». Рак удалось диагностировать на раннем этапе, что значительно повышает вероятность успешного лечения.

Остин несколько дней скрывал свое состояние не только от общественности, но и от Белого дома. Поведение главы Пентагона вызвало критику среди американских чиновников и парламентариев, однако президент Джо Байден отказался его увольнять.

США Пентагон Рак
09 января 2024, 18:54
Секретные тоннели ортодоксальных евреев нашли под Нью-Йорком
Pixabay
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Под синагогой в нью-йоркском районе Бруклин обнаружили тайные тоннели. Строителям, которые должны были залить незаконно вырытые подземные ходы, понадобилась помощь полиции из-за протеста ортодоксальных евреев. Об этом сообщило издание Daily Mail.

О существовании тоннелей стало известно в декабре, когда их нашел местный раввин. Они должны были соединить синагогу с еврейской ритуальной баней - миквой, расположенной на той же улице. В ночь на 9 января тоннели планировалось залить цементом, но молодые иудеи яростно запротестовали. Они бросались перед спецтехникой, чтобы помешать рабочим.

Правоохранители задержали 12 человек.

В соцсетях распространилось видео, на котором показано, как мужчина использовал тоннель из здания синагоги, чтобы выйти на тротуар и таким образом избежать задержания.

Ранее стало известно о попытке ученых найти тайные помещения под Большим сфинксом в Египте. Там может находиться «зал знаний» с достижениями местной культуры.

США Нью-Йорк

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