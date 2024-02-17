Эквадор передумал поставлять российскую технику США

«Эквадорская сторона подтвердила, что страна не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем», - сказал он.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в коне января сообщил о планах отправить США старую российскую военную технику в обмен на новую. При этом он заявил, что власти не будут разрывать отношения с Россией.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что передача властями Эквадора российской военной техники незаконна. К тому же такие действия могут негативно повлиять на крепкие и конструктивные отношения двух стран.

Посол в Кито Владимир Спринчан предупредил, что передача российской техники станет недружественным шагом , после которого США отправят ее Вооруженным силам Украины.