Эквадор передаст США старую российскую технику в обмен на их новую

«Одна из форм - это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму 200 миллионов долларов», - констатировал он.

Обмен завершится в конце января. О том, что это будет за техника - военная или гражданская, - Нобоа не упомянул.

Для того чтобы получить дальнейшую помощь от Соединенных Штатов, правительство Эквадора накануне встретилось с американским послом Майклом Фитцпатриком. Он пообещал, что латиноамериканская страна получит пакет помощи уже на днях.

Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы лидеров главных бандитских группировок. Живущая в Гуаякиле россиянка рассказала «360», что по улицам ходят вооруженные люди и « стреляют во всех без разбора».

По ее словам, в городе много горящих машин, учреждения закрыты.