Эквадор озвучил причину скандального задержания Гласа в посольстве Мексики
Бывший вице-президент Хорхе Глас мог сбежать из мексиканского посольства, поэтому Эквадор решил взять диппредставительство штурмом и арестовать обвиняемого. Об этом РИА «Новости» заявила глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд.
«Решение президента было принято из-за реального риска неизбежного побега гражданина, который должен был предстать перед судом», - пояснила дипломат.
В издании отметили, что силовое проникновение полиции в посольство встревожило генсека ООН Антониу Гутерреша. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, эквадорским властям следовало соблюдать неприкосновенность диппредставительства.
«Генеральный секретарь встревожен насильственным проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито», - указали в ООН.
Ранее из-за захвата посольства Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что эквадорские власти своими действиями нарушили международное право.