07 апреля 2024, 08:50

Эквадор озвучил причину скандального задержания Гласа в посольстве Мексики

Global Look Press
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Бывший вице-президент Хорхе Глас мог сбежать из мексиканского посольства, поэтому Эквадор решил взять диппредставительство штурмом и арестовать обвиняемого. Об этом РИА «Новости» заявила глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд.

«Решение президента было принято из-за реального риска неизбежного побега гражданина, который должен был предстать перед судом», - пояснила дипломат.

В издании отметили, что силовое проникновение полиции в посольство встревожило генсека ООН Антониу Гутерреша. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, эквадорским властям следовало соблюдать неприкосновенность диппредставительства.

«Генеральный секретарь встревожен насильственным проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито», - указали в ООН.

Ранее из-за захвата посольства Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что эквадорские власти своими действиями нарушили международное право.

Мексика Задержания Суд ООН Полиция Латинская Америка Эквадор
07 апреля 2024, 08:45
Маск назвал вескую причину для освоения новых планет
Global Look Press
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Если человечество не будет осваивать новые планеты и звездные системы, оно просуществует всего несколько сотен лет. Таким мнением поделился американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

«Если мы станем межпланетными, а впоследствии межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего лишь несколько сотен лет», - ответил он на соответствующий вопрос одного из пользователей.

Цивилизации следует сохранить текущий уровень технологического развития в следующие 20 лет, считает Маск. Именно столько времени, по его мнению, понадобится на то, чтобы «Марс стал самодостаточным».

В январе бизнесмен назвал самой большой проблемой человечества демографический коллапс.

Ранее он сделал неутешительный прогноз на 2024 год. Илон Маск заявил, что этот год станет «еще более безумным», чем предыдущий.

Планета Марс Планета Земля Илон Маск
07 апреля 2024, 08:34
Белый дом осудили за вторжение в дела других государств
Unsplash
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Руководству США необходимо перестать вести агрессивную политику расширения своего влияния на другие страны. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он подчеркнул, что Белому дому следует прекратить вмешиваться в дела других государств.

«Нам нужно перестать вторгаться в другие страны и пытаться заставить народы стать похожими на нас», - указал эксперт.

В марте отставной американский военный указал на необходимость решить накопившиеся в США внутренние проблемы. По его мнению, главный враг страны, представляющий для нее серьезную угрозу, находится в Вашингтоне. Экс-советник Пентагона добавил, что из-за недоброжелателей США все больше «затягиваются в болото».

Ранее об острых проблемах в США напомнил журналист Такер Карлсон. Он сообщил о нарастающих проблемах с миграцией и сравнил страну с Римской империей, которая рухнула из-за не лояльных к Риму жителей. По словам репортера, в США приехали как минимум 7,2 миллиона нелегалов.

США Пентагон Белый дом в США
07 апреля 2024, 08:22
Израиль назвал число погибших военных с начала эскалации конфликта
Global Look Press
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Минимум 600 израильских военных погибли с начала эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на официальном сайте .

В релизе указано, что не менее 600 израильских солдат погибли с 7 октября 2023 года. Число военных, погибших с начала наземной операции в Газе - 256.

В ЦАХАЛ также сообщили, что продолжают ликвидировать «террористов». Накануне, 6 апреля, израильские истребители атаковали военный комплекс и три других военных объекта системы противовоздушной обороны, используемых террористической организацией «Хезболла» в районе Альбака.

«Кроме того, военные самолеты в течение дня атаковали террористическую инфраструктуру и военные структуры террористической организации „Хезболла“ в районах Айта-эш-Шааб и Аль-Адаис», - добавили в пресс-службе.

Ранее американский президент Джо Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа. Американский лидер пригрозил перестать поддерживать Израиль.

Минимум 600 израильских военных погибли с начала эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на официальном сайте .

Израиль Истребители Военные Самолеты Армия
07 апреля 2024, 08:13
Грубое заявление Клинтон о выборах вызвало скандал на телешоу
Global Look Press
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Американцам придется смириться с тем, что у них есть возможность выбирать президента страны только между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Об этом заявила бывшего госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телепередачи Tonight Show.

Она в грубой форме ответила на вопрос ведущего Джимми Фэллона о том, что делать недовольным избирателям. Заявление Клинтон вызвало большой скандал и острую негативную реакцию среди жителей США.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», - обратилась она к американцам.

Клинтон отметила, что Байден остается эффективным и сострадательным государственным деятелем, хоть он и находится в почтенном возрасте. Она также напомнила, что Трампа обвиняют в различных преступлениях.

Ранее бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил призналась, что интервью с Байденом в марте 2021 года тщательно режиссировали. По ее словам, вопросы к главе государства прорабатывались «десятки раз».

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