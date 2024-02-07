Эквадор не согласился с претензиями Россельхознадзора к мухам-горбаткам в бананах

Первое уведомление, по ее словам, эквадорские поставщики получили в 2018 году. В контейнерах с бананами нашли муху-горбатку. Сонсолес Гарсиа подтвердила, что это насекомое считалось переносчиком холеры, но заявила, что оно жило в среднем 24 дня, а бананы доставляли морем в замороженном виде 40 суток. Тем не менее, поставщики усовершенствовали производственный процесс и упаковку, чтобы предотвратить все виды загрязнений.

Министр сообщила, что Эквадор уведомил Россию и провел «техническую работу» по отмене приостановки деятельности пяти эквадорских компаний-экспортеров бананов. Сонсолес Гарсиа заявила, что ее страна заинтересована в восстановлении торговых отношений, ведь они обеспечивали 25 тысяч рабочих мест.

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что Россия сможет закупать бананы в странах Латинской Америки. По его мнению, цены на этот фрукт повысятся несущественно.

Россельхознадзор наложил ограничения на ввоз бананов из Эквадора из-за найденной в них мухи-горбатки, переносчицы холеры. Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Сонсолес Гарсиа заявила в интервью Ecuavisa , что компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.