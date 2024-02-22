22 февраля 2024, 00:43

Эквадор еще раз подтвердил, что не намерен поставлять российскую технику в США

Global Look Press
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Минобороны Эквадора еще раз подтвердило, что страна не намерена поставлять российскую технику в США. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

Власти России и Эквадора сотрудничают, чтобы преодолеть возникшие в последнее время недоразумения, отметил дипломат.

«Проводятся контакты по линии фитосанитарных служб. Посольство России работает с Минобороны [Эквадора], в котором подтвердили отсутствие намерения направлять в США российскую технику», - заявил Спринчан.

Ранее посол уже информировал, что власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники в Штаты. Страна не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне, сообщили эквадорские власти.

США Международные отношения Россия Эквадор
22 февраля 2024, 00:34
Протестующие фермеры во Франции завалили навозом городские улицы
Global Look Press
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Французские фермеры продолжают акции протеста. В преддверии Салона сельского хозяйства, который открывается в Париже 24 февраля, они вывалили навоз на улицах разных городов страны. Подробности сообщила радиостанция Franceinfo.

Участники акции блокировали множество автодорог в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания на юге Франции, а также трассу А62 между Тулузой и Бордо.

В департаменте Верхняя Гаронна на подъездах к торговым центрам фермеры вывалили навоз. В профсоюзе фермеров пригрозили, что ужесточат акции, если власти их не услышат.

От действий протестующих пострадало здание страховой компании в городе По, его облили навозом. В коммуне Сен-Брие площадь перед префектурой аграрии покрыли толстым слоем отходов. В Па-де-Кале на улицу вылили навозную жижу.

Российский политолог Евгений Михайлов считает, что ситуацию с протестами фермеров в Евросоюзе не решить, если не пойти им навстречу. В противном случае акции продолжатся, из-за чего сельскохозяйственное производство может прекратить свое существование.

Париж Сельское хозяйство Протесты Евросоюз Франция Фермеры
22 февраля 2024, 00:10
В США заявили, что подаренный Ким Чен Ыну автомобиль Aurus нарушил санкции ООН
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин, вручив лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, нарушил санкции Организации Объединенных Наций. Такое мнение выразил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, его слова передало РИА «Новости».

«Не уверен, что если бы я покупал роскошный автомобиль, я бы стал искать его в России, даже если бы не было санкций», - написал он подчеркнув, что такой подарок нарушил ограничения СБ ООН.

Миллер отметил, что не знал о существовании понятия «роскошный автомобиль российского производства» и выразил надежду, что лидер Северной Кореи получил «расширенную гарантию».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну российскую машину. Презент приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен.

Власти Южной Кореи тоже отреагировали на подарок российской стороны для их северного соседа. По словам официального представителя южнокорейского МИД Им Су Сока, такое действие может нарушать резолюции Совбеза ООН.

США Северная Корея Санкции Россия ООН Aurus
21 февраля 2024, 23:23
Британские журналисты раскрыли распорядок дня Байдена
РИА «Новости»
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Распорядок дня американского президента Джо Байдена раскрыли британские журналисты. Статья появилась в газете Daily Mail.

Обычно глава государства просыпается в 07:00 в спальне на втором этаже Белого дома, где зачастую находится только он и его кот. Затем Байден начинает 45-минутные упражнения с физиотерапевтом.

«Занятия, предположительно, фокусируются на упражнениях по балансу, чтобы помочь президенту со все более неуклюжей походкой», - заявили авторы материала.

После тренировки американский лидер отправляется в Овальный кабинет и слушает ежедневный секретный брифинг. Помимо рабочих переговоров, Байден созванивается с первой леди Джилл Байден, сыном Хантером и внуками. Публичные мероприятия проходят с 10:00 до 16:00. Рабочий день президента длится до 19:00.

Байден неоднократно попадет в неловкие ситуации. Например, 18 февраля он перепутал НАТО и украинскую армию.

США Джо Байден
21 февраля 2024, 21:46
Взрывы прогремели в Одесской области
Unsplash
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Жители Одесской области услышали взрывы. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Других подробностей пока не опубликовали. В Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях прозвучала сирена воздушной тревоги.

Одесса Взрывы

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