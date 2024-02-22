Эквадор еще раз подтвердил, что не намерен поставлять российскую технику в США
Минобороны Эквадора еще раз подтвердило, что страна не намерена поставлять российскую технику в США. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.
Власти России и Эквадора сотрудничают, чтобы преодолеть возникшие в последнее время недоразумения, отметил дипломат.
«Проводятся контакты по линии фитосанитарных служб. Посольство России работает с Минобороны [Эквадора], в котором подтвердили отсутствие намерения направлять в США российскую технику», - заявил Спринчан.
Ранее посол уже информировал, что власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники в Штаты. Страна не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне, сообщили эквадорские власти.