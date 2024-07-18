Экспортеры столкнулись с проблемами с платежами между Россией и Китаем

По данным авторов материала, российские экспортеры столкнулись с проблемами при платежах. Представители отрасли сравнили торговлю с Китаем с азартной игрой. Трудности отмечаются и со стороны КНР. Китайские партнеры, по словам некоторых опрошенных топ-менеджеров экспортеров сырьевых товаров, испытывают трудности с платежами даже в юанях.

Проблемы затронули не только эту нишу, но и другие отрасли промышленности. Автодилеры уже предупредили о возможной приостановке импорта машин и запчастей к ним из-за сбоев в расчетах.

Постоянные представители Евросоюза решили продлить антироссийские санкции. Введенные ЕС рестрикции будут действовать ближайшие полгода - до конца января 2025 года.