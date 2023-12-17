Экспорт вырос. Патрушев объяснил, заинтересована ли Россия в продлении зерновой сделки
Российская сторона не заинтересована в продлении зерновой сделки. Такое заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, чьи слова привело РИА «Новости».
Объемы экспорта зерна с учетом сворачивания сделки не упали, а несколько выросли, отметил министр.
«Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году», - рассказал Патрушев.
По его словам, Россия продолжит поставки своего зерна, поскольку оно имеет покупателя.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия сохранила возможность возвращения в зерновую сделку при условии снятия всех санкций в отношении компаний агропромышленного комплекса. Дипломат добавила, что соглашение не оправдало заявленного изначально гуманитарного характера.