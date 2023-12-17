17 декабря 2023, 15:58

Экспорт вырос. Патрушев объяснил, заинтересована ли Россия в продлении зерновой сделки

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Российская сторона не заинтересована в продлении зерновой сделки. Такое заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, чьи слова привело РИА «Новости».

Объемы экспорта зерна с учетом сворачивания сделки не упали, а несколько выросли, отметил министр.

«Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году», - рассказал Патрушев.

По его словам, Россия продолжит поставки своего зерна, поскольку оно имеет покупателя.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия сохранила возможность возвращения в зерновую сделку при условии снятия всех санкций в отношении компаний агропромышленного комплекса. Дипломат добавила, что соглашение не оправдало заявленного изначально гуманитарного характера.

Экспорт Россия зерновая сделка
17 декабря 2023, 15:35
«Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
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Компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Об этом представители холдинга сообщили в Telegram-канале.

Заявка китайской стороны на поставку голубого топлива из России 16 декабря превысила суточные контрактные обязательства.

«„Газпром“ поставил все запрошенные объемы», - подчеркнули в компании.

Там также напомнили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между CNPC и «Газпромом». Холдинг существенно увеличил объем поставок газа в КНР с середины сентября согласно подписанному ранее дополнительному соглашению.

Последний раз «Газпром» обновил исторический рекорд по поставкам голубого топлива в Китай 26 ноября. Конкретные цифры в компании не раскрывали.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что Россия решила подписать в следующем году контракт по газу на 15 лет с Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией.

Газ Рекорды Газпром Китай
17 декабря 2023, 15:15
Биатлониста из Норвегии отстранили от гонки Кубка мира из-за выстрела в отеле
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Олимпийского чемпиона из Норвегии Стурлу Легрейда отстранили от масс-старта на этапе Кубка мира в Швейцарии. Причиной стало нарушение техники безопасности, сообщили на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Соответствующее решение приняли из-за использования спортсменом винтовки в гостинице, где находился состав норвежской команды. Легрейд выстрелил в отеле во время холостого тренажа, в результате никто не пострадал.

«Я глубоко сожалею об этом инциденте и приношу свои извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля за то, что произошло», - сказал спортсмен.

Он назвал случившееся напоминанием о том, насколько важны процедуры обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что бывшая участница сборной России, биатлонистка Дарья Виролайнен впервые выступит на Кубке мира за Финляндию. Она стала участницей второго этапа в Австрии и третьего в - Швейцарии.

Спортсмены Норвегия Биатлон
17 декабря 2023, 15:14
Торговые киоски в Киеве начали проваливаться под землю
Unsplash
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Торговые павильоны начали уходить под землю над тоннелем метро у бывшего Демеевского рынка в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Реальный Киев | Украина».

Судя по появившимся в Сети кадрам, несколько павильонов покосилось, в асфальте возникли трещины. Участок дороги пришлось перекрыть из-за аварийных работ.

Ранее, 11 декабря, украинские СМИ писали о затоплении станций метро «Олимпийская» и «Черниговская» в Киеве. Сообщалось, что вода сочилась прямо из стен, вход в вестибюль затопило, а на одной из станции на синей ветке вода якобы полилась на рельсы. Однако в киевском метрополитене заявили, что эти данные недостоверны, и никакой течи нет. При этом советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец успел обвинить во всем бывшего президента Украины Виктора Януковича, который требовал построить станции метро с опережением графика.

Шесть станций киевского метро закрывали из-за подтопления 8 декабря. Городская прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности.

Киев Украина
17 декабря 2023, 14:54
«Такова наша политика». Венгрия будет сотрудничать с Россией, наплевав на мнение остальных
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Венгрия не намерена прерывать отношения с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеполитических связей страны Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI.

«Мы заботимся о себе. Венгрия - на первом месте! Такова наша политика, и нас не слишком волнует, что другие думают о нас», - заявил он.

Российские нефть и газ очень важны для Венгрии, признал дипломат. Кроме того, он не видит угрозы европейским странам со стороны РФ. Каналы с Россией должны быть открыты, уверен глава венгерского МИД, в том числе для урегулирования украинского конфликта.

Ранее Венгрия пригрозила прервать переговоры Евросоюза с Украиной , если они станут угрозой для интересов страны. Венгрия не собирается расплачиваться за финансовые и экономические последствия после принятия Украины в ЕС.

Венгрия Газ Россия Украина

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