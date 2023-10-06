Экспорт СПГ из России в Испанию вырос почти на 40%

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«Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков, а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ. Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего крупного долгосрочного контракта», - указал дипломат.

Клименко добавил, что отказ от российских энергоресурсов был бы «большим ударом» для Испании.

Испанские предприниматели, аграрии, простые жители недовольны антироссийскими санкциями и считают, что они сильно ударили по национальным интересам их страны, подчеркнул Клименко. Он выразил надежду на то, что в итоге возобладает «логика взаимовыгодного конструктивного сотрудничества» между странами. Россия явно готова развивать экономическое взаимодействие, заметил посол.

Экспорт сжиженного природного газа из России в Испанию с января по август текущего года вырос до 53,2 тысячи ГВт·ч, на 38,5% превысив показатель того же периода 2022-го. Об этом рассказал « Известиям » посол России в Испании Юрий Клименко.