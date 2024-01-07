07 января 2024, 09:57

Эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 приостановили в Европе

Global Look Press
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Европейские авиационные власти приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после того, как у пассажирского лайнера Alaska Airlines прямо в полете оторвало кусок фюзеляжа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Решение приняли на основании директивы Федерального управления гражданской авиации США, которое выявило неисправность в Boeing 737 MAX. При этом Европейском агентство безопасности полетов заявило, что ни один перевозчик Евросоюза не выполняет рейсы на самолетах этой конфигурации.

В Великобритании после повреждения самолета Alaska Airlines также потребовали проверить все Boeing 737 MAX. Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти своих самолетов этого типа.

Накануне лайнер Alaska Airlines экстренно сел в Портленде из-за разгерметизации салона. Во время полета у самолета оторвался кусок фюзеляжа с иллюминатором. Перевозчик временно отказался от использования 65 Boeing.

Европа Boeing
07 января 2024, 10:09
Шеф Пентагона рассказал о состоянии здоровья после госпитализации
Global Look Press
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Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что пошел на поправку после госпитализации в больницу. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время рассчитываю вернуться к работе в Пентагоне. Рад, что начал идти на поправку», - сказал он.

Остин отметил, что ему следовало лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

«Понимаю волнение в СМИ. Признаю, что мог сделать больше в плане информирования общественности», - добавил министр.

Глава Пентагона не рассказал, какой у него диагноз. СМИ сообщали, что 70-летний Остин провел в отделении интенсивной терапии как минимум четыре дня. Во время его отсутствия обязанности шефа ведомства выполняла Кэтлин Хикс.

При этом издание Politico со ссылкой на источники написало, что американское Минобороны на протяжении трех дней не сообщало в администрацию президента США сведения о состоянии Остина.

США Пентагон
07 января 2024, 09:08
Трамп назвал заложниками своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться на пост главы государства, назвал своих сторонников, оказавшихся в тюрьме после штурма Капитолия в январе 2021 года, заложниками. Об этом он заявил на митинге в Айове, его процитировало РИА «Новости».

«Знаете, что им следует сделать? Им нужно отпустить заложников», - сказал Трамп.

Он обратился к действующему президенту Джо Байдену с призывом отпустить заключенных. В случае своей победы на осенних выборах 2024 года, он пообещал им амнистию.

Администрация США считает их мятежниками, а ФБР продолжают разыскивать участников протеста. За участие в беспорядках им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Байден указал на виновность Трампа в январских событиях. По его мнению, причиной тому, что во время штурма Капитолия пострадали сотни люди, стала «ложь» Трампа.

США Дональд Трамп
07 января 2024, 09:05
Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина
РИА «Новости»
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Министерство обороны США три дня не сообщало Белому дому о госпитализации 1 января главы ведомства Ллойда Остина. Об этом написал журнал Politico со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

По данным издания, Пентагон в течение трех дней скрывал информацию об этом от «старших чинов» в Совете нацбезопасности Белого дома.

Госпитализация Остина «шокировала» высших должностных лиц, включая советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Никто из них не знал об осложнениях, которые возникли у главы Пентагона после проведения плановой медицинской процедуры.

Администрация США узнала о его состоянии всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил релиз о ситуации с Остином. Телеканал NBC указывал, что 70-летний министр несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. К делам он смог вернуться лишь в пятницу, 5 января.

США Белый дом в США
07 января 2024, 08:55
Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с обращением
Freepik
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Супруга известного немецкого актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер выступила с обращением к поклонникам после авиакатастрофы, которая унесла жизни ее мужа и двух их дочерей. Свое заявление она опубликовала на странице в Facebook*.

«Мы опечалены авиакатастрофой, которая произошла 4 января и унесла жизни любимых членов семьи. Наши дочери Анник и Мадита вместе с отцом Кристианом на самолете возвращались после отпуска на Карибах, но он упал в океан», - написала она.

Клепсер отметила, что гибель Оливера будут глубоко переживать все, кто его знал.

«Просим вас уважать нашу конфиденциальность в это тяжелое время», - добавила вдова.

О гибели Оливера вместе с двумя дочерьми стало известно в пятницу, 5 января. Они вылетели на одномоторном самолете с аэропорта Бекия в Сент-Винсент и Гренадинах, однако сразу после подъема в воздух борт рухнул в океан. Также в авиакатастрофе погиб пилот борта.

Оливер известен большому кругу зрителей по ролям в картинах «Мушкетеры», «Дом добра и зла», «Операция „Валькирия“», а также сериалам «Инспектор Джордж Джентли», «Параллельные миры», «Восьмое чувство» и другим.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией

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