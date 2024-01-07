Эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 приостановили в Европе

Решение приняли на основании директивы Федерального управления гражданской авиации США, которое выявило неисправность в Boeing 737 MAX. При этом Европейском агентство безопасности полетов заявило, что ни один перевозчик Евросоюза не выполняет рейсы на самолетах этой конфигурации.

В Великобритании после повреждения самолета Alaska Airlines также потребовали проверить все Boeing 737 MAX. Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти своих самолетов этого типа.

Накануне лайнер Alaska Airlines экстренно сел в Портленде из-за разгерметизации салона. Во время полета у самолета оторвался кусок фюзеляжа с иллюминатором. Перевозчик временно отказался от использования 65 Boeing.