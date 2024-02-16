«Экспертизы нет, но выводы готовы». Захарову поразила реакция Запала на смерть Навального

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По ее оценке, моментальная реакция со стороны лидеров стран НАТО, которая прозвучала в виде прямых обвинений в адрес России, была саморазоблачительна.

«Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», - с иронией заметила дипломат.