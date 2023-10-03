Эксперт рассказал, с какими трудностями столкнется Финляндия из-за вступления в НАТО

Читайте нас в:

Он указал, что расходы страны на членство в альянсе будут зависеть от ее роли в организации. По словам эксперта, политическое участие позволит Финляндии влиять на принятие решений блока. В случае, если государство привлекут и к военной составляющей НАТО, его воспримут как передовую для возможного конфликта с Россией. Финляндии придется потратить большие ресурсы для перевооружения и принятия сил альянса на своей территории.

Ситуация с членством страны в НАТО прояснится в 2024 году, отметил Арбатов. По его мнению, Финляндии придется маневрировать, чтобы не быть втянутой в конфликты, а экономика государства выдержала нагрузку.

Ранее СМИ сообщили, что членство в НАТО обернется для Финляндии большими издержками. Из-за присоединения к блоку страну вынудят заплатить крупную сумму и участвовать в обеспечении коллективной безопасности.