Эксперт назвал нового главного финансового донора для Украины
Евросоюз превратится в основного поставщика денег для Украины, пока США будут разбираться со своими внутренними проблемами. ОБ этом РИА «Новости» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
По его словам, Украине нужно постоянно получать внешнюю финансовую поддержку. Он отметил, что Евросоюз может взять на себя те выплаты, которые США сейчас не в состоянии отправить из-за выборов нового спикера.
«Потому что эти суммы для Евросоюза незначительные, некритичные, у ЕС в оборотах триллионы евро. Я не вижу никакого изменения в политике», - указал эксперт.
Топорнин спрогнозировал, что Белый дом выполнит свои финансовые обязательства перед Украиной до конца года.
«Я уверен, что все они выплатят, нет оснований полагать, что что-то будет ликвидировано. Тем более, что за эти деньги уже проголосовали в США», - заключил он.
Ранее отставной американский полковник Джан Джентил выразил мнение, что США не смогут финансировать ВСУ в прежних объемах. По его словам, американский президент Джо Байден встал перед дилеммой: либо продолжить поддержку Украины, либо победить на выборах.