Эксперт назвал нового главного финансового донора для Украины

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По его словам, Украине нужно постоянно получать внешнюю финансовую поддержку. Он отметил, что Евросоюз может взять на себя те выплаты, которые США сейчас не в состоянии отправить из-за выборов нового спикера.

«Потому что эти суммы для Евросоюза незначительные, некритичные, у ЕС в оборотах триллионы евро. Я не вижу никакого изменения в политике», - указал эксперт.

Топорнин спрогнозировал, что Белый дом выполнит свои финансовые обязательства перед Украиной до конца года.

«Я уверен, что все они выплатят, нет оснований полагать, что что-то будет ликвидировано. Тем более, что за эти деньги уже проголосовали в США», - заключил он.

Ранее отставной американский полковник Джан Джентил выразил мнение, что США не смогут финансировать ВСУ в прежних объемах. По его словам, американский президент Джо Байден встал перед дилеммой: либо продолжить поддержку Украины, либо победить на выборах.