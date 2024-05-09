«Только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком», - пояснила дипломат.

Она напомнила, что Третий рейх заставлял газетчиков использовать другой шрифт. В фашистской Германии разделяли людей по категориям в соответствии с принципами евгеники.

То же сейчас происходит в Молдавии, отметила Захарова. Санду, указала дипломат, «переписала людей» по шаблону. Тех, которые подходят, обвела кружочком, остальных выбросила, подытожила она.

В Молдавии начались гонения на пророссийских политиков. Главу Гагаузии Евгению Гуцул обвинили в финансировании запрещенной Кишинево оппозиционной партии «Шор». Это дело рассмотрят в суде 27 мая.