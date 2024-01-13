Экспериментальный сверхзвуковой самолет представили в НАСА

X-59 сможет достигать скорости в 1488 километров в час. В отличие от других сверхзвуковых самолетов он не будет вызывать характерных хлопков из-за инновационного дизайна. Разработка модели завершилась в 2021 году, а первый тестовый полет должен состояться в этом году.

НАСА и Lockheed Martin рассчитывают, что X-59 изменит позицию властей США по сверхзвуковым полетам над территорией страны. На сегодняшний день они запрещены из-за шума. В ходе испытаний специалисты проведут замеры громкости, результаты которых предоставят авиационному руководству.

В НАСА ожидают, что X-59 станет основой для дальнейших моделей сверхзвуковых самолетов, которые в будущем будут использоваться для передвижения по космосу.

Ранее в России запатентовали многофункциональный сверхзвуковой самолет тактической авиации. Согласно описанию, наиболее близкая модель к нему - СУ-30МК.