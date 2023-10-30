Экс-владелец Megaupload предсказал скорый конец цивилизации
Люди, выдвигающие обвинения против России, продолжат критиковать ее даже в том случае, если наступит Армагеддон. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывший Twitter).
«Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию», - отметил предприниматель.
Он добавил, что человечество в сложившейся ситуации продолжает двигаться к концу цивилизации. По словам Доткома, в скором времени люди по всему миру столкнутся с колоссальными проблемами, и условия жизни сильно поменяются.
Ранее предприниматель Илон Маск заявил об угрозе третьей мировой войны. Он подчеркнул, что эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС может перерасти в масштабное противостояние на Ближнем Востоке. По мнению бизнесмена, в ситуация «стала красной тряпкой» для Ирана, который в будущем имеет возможность стать одной из сторон конфликта.