Экс-владелец Megaupload предсказал скорый конец цивилизации

Караганов назвал невозможным диалог между Россией и США без стабильных отношений с Китаем

Диалог между Россией и США не наладится до тех пор, пока Белый дом не поймет бессмысленность попыток нанести стратегическое поражение другой стране. Об этом РИА «Новости» заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Он назвал позицию США по отношению к другим государствам опасной. По мнению Караганова, Белый дом находится «в судорогах отчаянной контратаки» из-за потери глобального лидерства. Эксперт указал, что США стремятся поссорить Россию и Китай, в следствие чего диалог с американской стороной становится невозможным.

«<…> готовы говорить с американцами, но пока не установился новый баланс, пока не установились достаточно стабильные отношения у США и России и у США и Китая, то трёхсторонние разговоры не очень осмысленны», - добавил Караганов.

Он выразил надежду на то, что в скором времени семь государств, в том числе Китай, Россия, США, Бразилия и Индия, начнут переговоры о стратегической стабильности, несмотря на нынешние разногласия.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад готовит плацдарм для угроз России и Китаю в Центральной Азии. По его словам, Европа и США начали завлекать страны обещаниями экономического сотрудничества.