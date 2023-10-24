Экс-советник Пентагона предрек конфликт США с Ираном

«Мы движемся к войне с Ираном, и пункт назначения в этой войне - Армагеддон», - написал он По словам экс-советника главы Пентагона, в случае конфликта между США и Ираном в него вовлекут весь Ближневосточный регион.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в ходе выступления предупредил, что американские власти не хотят войны с Ираном, но в случае атаки на представителей страны в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке последует быстрый и решительный ответ.

В минувший понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в новой фазе военной операции против ХАМАС задействуют сухопутные войска, флот и авиацию. По его словам, удары по ХАМАС нанесут с земли и воды, а также с воздуха.