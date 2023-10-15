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«Правда в том, что <…> целью было нанести вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», - подчеркнул он.

Макгрегор объяснил, что подобная риторика американского руководства привела к гуманитарной катастрофе и стала преступлением против всего украинского народа. Экс-советник Пентагона обратился к властям США с призывом «прекратить бесконечные войны».

Ранее Макгрегор отмечал, что Байдена шокировало количество людей, которые выступили против военной помощи Украине. Американскому руководству стоило прислушаться к заявлениям России о том, что она не примет членство республики в НАТО.

Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис обвинял Североатлантический альянс в истреблении украинского населения. Он заявил, что на 2020 год в республике мужчин средних лет было не больше 300 тысяч, при этом потери ВСУ во время конфликта достигли полумиллиона человек.