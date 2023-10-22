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«Партия [конфликта] попала в „ловушку поддержания авторитета“. <…>. Погоня за авторитетом <…> скорее искажает, нежели улучшает, политические решения в Вашингтоне», - заявил он.

Эксперт отметил, что даже полный украинский коллапс мало отразится на безопасности для самого Вашингтона. По его словам, российская сторона не видит смысла воевать с США. У обоих государств нет территориальных споров, а «большая часть международных склок имеют лишь ограниченное значение».

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что США запретили Украине вести мирные переговоры с Россией в марте 2022 года. Политик отметил, что сначала Киев обсуждал вопрос мирного диалога с Вашингтоном и был готов отказаться от вступления в НАТО. Однако решение так и не приняли, потому что всем руководила американская сторона.