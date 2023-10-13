Экс-редактора Первого канала Овсянникову «пытались отравить» в Париже

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«Овсянникова почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить», - пояснили в прокуратуре.

Там уточнили, что все случилось в четверг, 12 октября.

Агентство Agence France-Presse написало, что бывший редактор Первого канала обнаружила на ручке двери своей квартиры в Париже неизвестный порошок. Сейчас эксперты устанавливают его содержимое. Французским следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

В начале октября Басманный суд Москвы приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Журналистку признали виновной в распространении недостоверной информации о ВС России. По данным ее адвоката, Овсянникова сейчас находится в другой стране. В России ее объявили в международный розыск и заочно взяли под стражу.