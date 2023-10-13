Экс-редактора Первого канала Овсянникову «пытались отравить» в Париже
Прокуратура Парижа инициировала расследование в связи с подозрением на возможное отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Разобраться во всем поручили судебной полиции, сообщил ТАСС.
«Овсянникова почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить», - пояснили в прокуратуре.
Там уточнили, что все случилось в четверг, 12 октября.
Агентство Agence France-Presse написало, что бывший редактор Первого канала обнаружила на ручке двери своей квартиры в Париже неизвестный порошок. Сейчас эксперты устанавливают его содержимое. Французским следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
В начале октября Басманный суд Москвы приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Журналистку признали виновной в распространении недостоверной информации о ВС России. По данным ее адвоката, Овсянникова сейчас находится в другой стране. В России ее объявили в международный розыск и заочно взяли под стражу.