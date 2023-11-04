«Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера», - сообщил он.

Экс-лидер Польши отметил, что проигравшая фракция пойдет на все, лишь бы не отдавать власть, на которую она претендовала. Он добавил, что скоро передаст заявление «о совершении преступления» в полицию.

«Я надеюсь, что соответствующие службы быстро и эффективно поймают этих неудачников», - подчеркнул Валенса.

По мнению блогера «Голос Мордора», властям Польши в ближайшее время придется наводить порядок в стране и разгребать «внутриполитический бардак». Он также обратил внимание на популярность партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, которая будет «вставлять палки в колеса» оппозиции.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.