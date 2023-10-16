Экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари ушел из жизни в возрасте 86 лет

Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 320 военным объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Под огонь попали тоннели, оперативные командные центры и наблюдательные пункты палестинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.
В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.
В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.
Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.
С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.