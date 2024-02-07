07 февраля 2024, 02:02

Экс-президент Чили разбился на вертолете

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Бывший президент Чили Себастьян Пиньера скончался при крушении вертолета. Об этом сообщило радио Biobiochile со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Пиньера умер при падении вертолета в озеро Ранко», - сказано в сообщении.

Бывший министр образования страны Херардо Валера заявил в беседе с каналом TVN, что экс-лидер страны находился в вертолете, который взлетел утром 6 февраля.

По данным радио, помимо Пиньера на борту воздушного транспорта были три его родственника. Члены семьи могли выбраться из упавшего аппарата, однако самому политику этого сделать не удалось. Ему было 74 года. Спасатели обнаружили труп мужчины на глубине примерно 40 метров.

Обстоятельств случившегося пока не раскрыли. По предварительной информации, во время взлета была дождливая погода.

Вертолеты Погода
07 февраля 2024, 00:31
«Финансовые риски». Страны ЕС решили не использовать активы России для помощи Украине
РИА «Новости»
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Государства Евросоюза не поддержали инициативу Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на анонимного европейского политика, знакомого с ситуацией.

«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», - заявил источник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит свои арестованные активы. По его словам, решения об их изъятии будут «глубоко незаконными». Тех, кто принимает и реализует их, ждут долгие судебные перспективы. По словам представителя Кремля, конфискация активов подорвет основы мировой системы экономики и западные лидеры это осознают.

Неделю назад, 1 февраля, саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования украинской стороны.

Россия Евросоюз Экономика
07 февраля 2024, 00:05
Польский министр обороны призвал готовиться к войне с Россией
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Польша должна быть готова к войне с Россией. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, его слова передало РИА «Новости».

«С момента, когда за нашей границей разгорелся конфликт, мы должны быть готовы к каждому сценарию», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, готовится ли польская сторона к российскому удару.

По словам Косиняка-Камыша, Польша активно увеличивает военный потенциал.

Ранее новый посол в Нидерландах, российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что Россия не собирается воевать со странами коллективного Запада, в этом нет ни геополитического, ни экономического смысла. Дипломат исключил нападение на государства Европы как сейчас, так и в будущем.

Учебный сценарий вероятного столкновения России и НАТО разработали в Германии. Начало предполагаемого конфликта спрогнозировали на лето 2025 года.

Войны Россия НАТО Польша
06 февраля 2024, 22:18
«Почему не бьют в набат?» Захарова обратилась к экологам из-за ситуации с косатками
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с попавшими в ледяной плен косатками в Тихом океане рядом с Японией. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что японские журналисты заявили о невозможности спасения млекопитающих. При этом специалисты считают, что вызволить животных из ловушки не так трудно. Для этого нужно задействовать судно минимального ледового класса, которое прикрыло бы их и создало полынью.

«Это у Японии есть. Было, по крайней мере. Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» - заявила Захарова.

Ранее стало известно, что стая касаток в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир, оказалась зажатой между льдинами. В ловушке осталось мало кислорода, японские спасатели не могут добраться до китообразных и попросили российских специалистов о помощи.

Спасатели Мария Захарова Япония Россия Косатки Животные
06 февраля 2024, 21:44
Стало известно, кем заменят Милоша Биковича в американском сериале
РИА «Новости»
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Болгарский актер Джулиан Костов сыграет в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос» вместо сербского и российского коллеги по цеху Милоша Биковича. Об этом сообщило издание Deadline.

Мужчину позвали на роль русского персонажа. На этой позиции должен был сняться Бикович, который ранее принимал участие в российских проектах «Холоп» и «Вызов». Новость о его появлении вызвала шквал негатива, в большей степени от украинских зрителей. В итоге создатели сериала решили заменить актера.

Как отметил сам сербский артист, он обрадовался приглашению HBO, а лишился работы в проекте из-за «причин, выходящих за рамки искусства».

Актриса Юлия Высоцкая поддержала Биковича после его исключения из американского сериала. Она поставила отметку «Нравится» под публикацией артиста, в котором он прокомментировал ситуацию.

HBO Сериалы Кино Работа Актеры

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