Экс-премьер Японии выступил против наказания посетившего Россию депутата

Читайте нас в:

В партии политику объявили строгий выговор, дисциплинарный комитет пригрозил исключить его из организации. Депутат Судзуки заявил, что разговаривал с экс-министром, и тот пожелал ему стойкости.

«Мне только что позвонил господин Мори и сказал мне: „Держись!“», - отметил японский депутат.

В разговоре с ним Мори высказался за партнерство Японии и России и назвал правильными действия, нацеленные на укрепление сотрудничества двух стран.

«Отношения между Японией и Россией важны, и кто же еще в партии „Обновления“ будет заниматься этим», - передал Судзуки слова экс-министра.

Ранее дисциплинарный комитет оппозиционной партии 6 октября рекомендовал исключить Мунэо Судзуки из-за несогласованной поездки в Россию. Депутат предупредил о визите в РФ правительство, но не согласовал посещение соседней страны с политической организацией. Решение о дисциплинарных взысканиях примут 10 октября.