Экс-премьер Польши заявил о коротком «сроке жизни» нового кабмина

Он напомнил, что муха в среднем живет около месяца. Он сравнил продолжительность работы кабмина со сроком жизни насекомого и заключил, что правительство, возглавляемое премьером Матеушем Моравецким, распустят в скором времени.

«Правительство Моравецкого не успеет даже окукливаться, не говоря уже об откладывании яиц», - отметил Миллер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге премьер-министра. Мероприятие состоялось в президентском дворце в Варшаве. После Моравецкого присягу принесли министры.

Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский опроверг информацию в СМИ о якобы нежелании фракции входить в новое правительство премьер-министра. Он назвал эти сообщения ложью и заявил, что ситуация была противоположной.