Экс-премьер Китая умер на отдыхе в Шанхае

Бывший премьер-министр будучи на пенсии уехал на отдых в Шанхай. Самочувствие Ли Кэцяна внезапно ухудшилось 26 октября. Врачи диагностировали сердечный приступ и постарались помочь, но безуспешно. На следующий день по местному времени мужчина скончался.

Он возглавлял правительство Китая два пятилетних срока с 2013 по март 2023 годов. Премьер служил в период торговой войны Китая с США и продвигал идеи частной экономики, упрощал бюрократические процедуры и выступал за иностранные инвестиции. После отставки его пост занял Ли Цян. Ли Кэцян также в разные годы входил в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 17-го, 18-го и 19-го созывов.

В Китае отправили в отставку одновременно четырех высокопоставленных чиновников - государственного советника, министров финансов, обороны, науки и технологий. Парламент не уточнил причину кадровых перестановок.