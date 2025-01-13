Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»

«Дональд Трамп, как старик старику: опомнись!» - написал он.

По его словам, Канада вступала в обе мировые войны раньше, чем американская армия и пожертвовала больше, «чем мы могли себе представить». Также канадская сторона смогла отказать США, когда они пытались втянуть государство в «неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».

До этого Трамп пообещал ввести 25-процентный налог на товары, которые ввозят в США из Канады. Помимо этого, будущий американский президент неоднократно говорил о том, что мечтает присоединить эту страну в качестве нового штата. Республиканец пообещал, что канадцы смогут платить на 60% меньше налогов при развитии такого сценария.

Ранее Трампа предупредили о рисках из-за присоединения Канады. Если это случится, то ослабнет позиция республиканцев на выборах.