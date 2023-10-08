Экс-командующий КСИР рассказал, когда закончатся военные действия в Израиле
Активное обострение палестино-израильского конфликта может продлиться около 11 дней, потом при посредничестве США и Каира вероятно перемирие между сторонами. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил эксперт по военным вопросам, один из бывших командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Хосейн Канаани Могаддам.
«По моим прогнозам, Израиль постарается возместить свой позорный проигрыш убийством жителей Газы и слепыми бомбардировками внутри сектора Газа», - заявил Канаани Могаддам.
Отвечая на вопрос об отступлении палестинских боевиков с занятых территорий, эксперт объяснил, что еще не все силы Палестины участвуют в конфликте и одно из условий мира состоят в том, чтобы все стороны остались на месте своего нахождения до установления дальнейших мер перемирия.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за боевых действий в Израиле могут увеличиться цены на нефтепродукты. Это связано с тем, что трейдеры нефти прежде всего сосредоточены на Иране и на его реакции.
Палестинское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля утром 7 сентября. Организация пустила в сторону государства более двух тысяч ракет. Израильская сторона официально объявила войну.