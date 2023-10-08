Экс-командующий КСИР рассказал, когда закончатся военные действия в Израиле

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«По моим прогнозам, Израиль постарается возместить свой позорный проигрыш убийством жителей Газы и слепыми бомбардировками внутри сектора Газа», - заявил Канаани Могаддам.

Отвечая на вопрос об отступлении палестинских боевиков с занятых территорий, эксперт объяснил, что еще не все силы Палестины участвуют в конфликте и одно из условий мира состоят в том, чтобы все стороны остались на месте своего нахождения до установления дальнейших мер перемирия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за боевых действий в Израиле могут увеличиться цены на нефтепродукты. Это связано с тем, что трейдеры нефти прежде всего сосредоточены на Иране и на его реакции.

Палестинское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля утром 7 сентября. Организация пустила в сторону государства более двух тысяч ракет. Израильская сторона официально объявила войну.