23 января 2024, 08:58

Экс-командующий армией США описал сценарий «нападения» России на НАТО

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Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия якобы разработала «план нападения» на НАТО. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По мнению Ходжеса, Россия якобы может устроить кибератаки, из-за которых начнутся перебои в работе западных спутников и инфраструктуры. Гипотетический сценарий «нападения на НАТО» также включает в себя удары дальнобойными ракетами по всей территории Европы.

Отставной военный предположил, что российские войска после ракетных атак будут проводить наземную часть операции, целью которой станет захват Сувалкского коридора. После этого, по словам Ходжеса, ВС России якобы могут начать наступление на Польшу и Прибалтику.

В газете также заявили, что российский флот якобы планирует взять под свой контроль Арктику и северную часть Атлантики.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус призвал «настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она». Министр указал на необходимость укрепить обороноспособность Германии и стран НАТО, чтобы подготовиться к войне с Россией.

США Военные Европа Россия НАТО Армия
23 января 2024, 09:00
Более 40 человек обратились за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате
Freepik
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В Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью после землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

«За медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести - как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города», - указали в ведомстве.

Троим взрослым потребовалась госпитализация. Еще 31 человека отправили на амбулаторное лечение. Также помощь оказали 10 детям, из которых пятерых госпитализировали. Всем пациентам предоставили качественную медицинскую помощь в лечебных учреждениях города, уточнили в Минздраве.

Землетрясение произошло в Казахстане ночью 23 января. Эпицентр природного явления зафиксировали в 256 километрах на юго-восток от Алма-Аты на границе Кыргызстана и Китая.

Казахстан Землетрясения Минздрав
23 января 2024, 08:34
Еще одно землетрясение произошло в Казахстане
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Еще одно землетрясение зафиксировали в Казахстане 23 января. Жители Алма-Аты ощутили подземные толчки силой два балла, сообщили в сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 256 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая», - передали в СОМЭ.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. За несколько часов до этого землетрясение с такой же силой произошло в 254 километрах на юго-восток от города.

Ранним утром и накануне сеть сейсмических станций зафиксировала еще около 10 землетрясений в Казахстане. Некоторые из них были слабыми, поэтому жители не ощутили подземных толчков.

Ранее сейсмологи предупреждали жителей Казахстана о возможной серии землетрясений. Люди в Алма-Ате начали покидать дома , город встал в пробках, а на заправках образовались очереди.

Казахстан Землетрясения Пробки Китай
23 января 2024, 08:23
Взрывы прогремели в Киеве
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В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе. Детали позже», - указал он.

Кличко призвал местных жителей не покидать укрытия. Экстренные службы направились в Соломенский район Киева, уточнил мэр города. Местные СМИ сообщали, что в украинской столице работала система противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала издания «Страна.ua», по всей Украине идет массированная ракетная атака. Используются крылатые баллистические ракеты.

Снаряды летят в сторону Киева, Харькова и Днепропетровска. В этих городах прогремели взрывы. Также крылатые ракеты якобы курсируют в пределах других украинских областей - от Винницкой до Полтавской.

Как уточнил RT , в Харькове прогремело минимум шесть взрывов.

Утром во вторник, 23 января, по всей Украине прозвучала сирена об опасности с воздуха. На карте воздушных тревог в 07:20 по московскому времени красным горели все регионы республики.

Взрывы Виталий Кличко Киев
23 января 2024, 08:14
Маск обвинил руководство США в потворстве нелегальной миграции
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Американская администрация не борется с нелегальной иммиграцией и содействует ей. Об этом заявил основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

«Эта администрация активно содействует нелегальной иммиграции», - указал бизнесмен.

В январе предприниматель отметил, что власти США начали размещать иностранцев в домах американцев , потому что места в отелях и школах уже закончились. Он прокомментировал сообщение, в котором руководство штата Бостон попросило жителей приютить у себя семьи мигрантов. По мнению Маска, американская администрация может в будущем начать выгонять американцев из собственных домов.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп пожаловался на огромное число иностранцев в стране. По его словам, государство наводнили миллионы нелегальных мигрантов, из-за чего американское руководство начало ущемлять права американцев. Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах он решит проблему и устроит «крупнейшую депортацию в истории».

США Мигранты Илон Маск

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