Экс-командующий армией США описал сценарий «нападения» России на НАТО

По мнению Ходжеса, Россия якобы может устроить кибератаки, из-за которых начнутся перебои в работе западных спутников и инфраструктуры. Гипотетический сценарий «нападения на НАТО» также включает в себя удары дальнобойными ракетами по всей территории Европы.

Отставной военный предположил, что российские войска после ракетных атак будут проводить наземную часть операции, целью которой станет захват Сувалкского коридора. После этого, по словам Ходжеса, ВС России якобы могут начать наступление на Польшу и Прибалтику.

В газете также заявили, что российский флот якобы планирует взять под свой контроль Арктику и северную часть Атлантики.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус призвал «настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она». Министр указал на необходимость укрепить обороноспособность Германии и стран НАТО, чтобы подготовиться к войне с Россией.