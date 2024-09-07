07 сентября 2024, 04:46

Экс-кандидат в президенты США не поверил американским обвинениям в адрес СМИ России

Unsplash
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Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американского правительства в адрес российских средств массовой информации. Об этом он написал в соцсети X.

«На самом деле я не покупаю то, что [власти США] пытаются продать», - объяснил политик.

Рамасвами напомнил, что похожие обвинения уже выдвигали раньше, однако ничего из сказанного не подтвердилось.

В начале сентября Минфин США ввел санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Как отмечал официальный представитель госдепартамента, ограничения направлены не против отдельных журналистов из России, а против тех, кто попал под рестрикции организаций, которые якобы «занимались незаконной деятельностью».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение американских санкций против «Россия сегодня» не останется без ответа. Он отметил, что в РФ уже ввели необходимые ограничения, которые «действуют во многом».

США Санкции Россия
07 сентября 2024, 00:53
Несколько захоронений с мертворожденными детьми обнаружили в Великобритании
Unsplash
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В городе Олдеме в Великобритании нашли крупное захоронение мертворожденных детей и умерших младенцев. Об этом сообщила газета The Times.

После случившегося местные правоохранители начали расследование и обнаружили еще три таких погребения.

О первом захоронении стало известно благодаря местной жительнице. Она обратилась к правительству, чтобы узнать, где похоронили ее сыновей-близнецов. В 1962 году один из них родился мертвым, а второй скончался через несколько часов после родов. Мать искала могилы мальчиков на протяжении 53 лет.

По мнению журналистов, похожие погребения есть по всей Великобритании, потому что в конце 80-х с семьями мертворожденных младенцев не обсуждали похороны. Часто таких детей хоронили в общей могиле. Другие захоронения нашли в Девоне, Ланкашире, Хаддерсфилде и Мидлсбро.

Ранее могилы жертв пыток нашли в Карабахе. У трупов были связаны руки и ноги. Трое из тел принадлежали женщинам, а последнее - ребенку лет пяти.

Великобритания Дети
06 сентября 2024, 19:06
В Кремле назвали чушью очередные обвинения со стороны США
Unsplash
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США не первый раз обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, хотя она этого не делает. Об этом сообщил The Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал подобные обвинения чушью.

Накануне, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин заявил , что Россия будет поддерживать кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. Он отметил ее заразительный смех. По его мнению, это означает, что у Харрис все хорошо.

Кроме того, Путин выразил надежду , что она откажется от санкционной политики, которую проводил ее оппонент, экс-президент США Дональд Трамп.

В августе посол Анатолий Антонов подчеркнул , что Россия будет работать с тем из американских президентов, которого выберет народ.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Владимир Путин Выборы президента США Камала Харрис
06 сентября 2024, 15:22
Азербайджан отказался включаться в антироссийскую санкционную кампанию
Unsplash
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Власти Азербайджана не намерены вводить санкции против России. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, его слова привело РИА «Новости».

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», - заявил он в ходе выступления на Международном форуме в итальянском Черноббио.

В конце августа российский президент Владимир Путин посетил Баку, где провел переговоры с Ильхамом Алиевым. Лидеры стран по итогам встречи подписали три соглашения о сотрудничестве, в том числе в сфере пищевой безопасности и здравоохранения.

Также в ходе своего визита Путин обсудил с Алиевым конфликт между Азербайджаном и Арменией. Российский лидер отметил, что Москва готова содействовать делимитации и демаркации границ между государствами. Он подчеркнул, что стабильный мир на Южном Кавказе отвечают интересам народов.

Санкции Азербайджан
06 сентября 2024, 11:34
«Топовый троллинг». В Британии отреагировали на слова Путина о Харрис
Global Look Press
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Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен похвалил президента России Владимира Путина за шутку о кандидате в американские лидеры Камале Харрис. Политик высказался в соцсети Х.

«Топовый троллинг», - написал он.

Накануне в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума Путин оценил смех Харрис и назвал его заразительным. Это говорит о том, что у кандидата в президенты США все хорошо, заявил российский лидер.

После слова Путина официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал «всех влюбиться в смех Харрис». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сыронизировал, что кандидату в президенты США придется объясниться после заявления российского лидера.

Путин на ВЭФ также высказался о предстоящем голосовании в Соединенных Штатах. Россия уважительно отнесется к выбору американского народа, подчеркнул глава государства.

США Россия Владимир Путин Камала Харрис

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