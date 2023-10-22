Экс-канцлер ФРГ посоветовал Бербок подбирать слова, говоря о России

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«Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет. Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно», - сказал он.

По словам Шредера, у ФРГ похожие взаимодействия со многими странами. Например, с Турцией и Китаем. Он назвал неправильной политику, которая сводится к эмоциям, как это произошло с Анналеной Бэрбок. Экс-канцлер выразил уверенность, что немецкому министру следует держать чувства при себе.

Также Шредер разработал собственный план по урегулировании ситуации на Украине. Согласно ему, Крым входит в состав России. По словам политика, полуостров является исторической частью РФ, поэтому такое решение является единственным вариантом.