Экс-губернатора Севастополя Овсянникова арестовали в Лондоне

По данным издания, арест Овсянникова произошел в его доме в Лондоне еще на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в «нарушении санкций и отмывании денег».

Национальное агентстве по борьбе с преступностью (NCA) установило, что Овсянников нарушил режим персональных санкций, который ввели против него британские власти В частности, ему приходили переводы на общую сумму в 65 тысяч евро на счет, который ранее открыла в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.

Также у Овсянникова изъяли более 77,5 тысячи евро наличными. По данным NCA, эти деньги россиянин получил в результате незаконных финансовых операций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял Дмитрия Овсянникова с должности заместителя главы Минпромторга в апреле 2020 года.