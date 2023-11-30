Американской стороне пора признать, что Россия ей — не враг. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

Американской стороне пора признать, что Россия ей - не враг. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Русские нам не враги. Русские не собираются завоевывать мир. Пора признать, что у нас много общего с Россией», - сказал он.

Эксперт привел в пример положительные контакты между двумя государствами по вопросам деятельности на МКС. По его словам, если страны могут сотрудничать в этой сфере, то способны совместно работать и на Земле.

Ранее глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто указал на спад патриотизма среди украинцев. Помимо этого все меньше людей поддерживают нынешнего президента страны Владимира Зеленского, потому что «эффект сплочения вокруг флага заканчивается». Люди на Украине устали, отчаялись и разочаровались из-за провала контрнаступления ВСУ и отсутствия перспектив на скорое окончание конфликта.