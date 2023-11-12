Экс-главком НАТО призвал Украину согласиться на утрату территорий

По его мнению, признание территориальных потерь станет самым болезненным пунктом мирного соглашения для Украины.

«Вероятно, им придется смириться с временной утратой Крыма и сухопутного коридора к полуострову. Такой исход понравится не всем, ведь Украина не хочет идти на уступки территорий, а Запад заявлял о невозможности отдать эти земли России», - отметил бывший главком.

При этом Ставридис подчеркнул, что такой расклад вряд ли устроит и российскую сторону.

«В этом случае она получит огромные заминированные территории, что вряд ли станет достойным призом. Поставки ВСУ истребителей F-16 никак не изменят ситуацию, поэтому чем быстрее завершатся боевые действия, тем быстрее Украина восстановится», - заключил он.

Ранее бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик предрек Украине полный коллапс после завершения конфликта.