Экс-главком НАТО призвал Украину согласиться на утрату территорий
Украинский конфликт стал похожим на завершение войны на Корейском полуострове, властям страны необходимо соглашаться на утрату территорий. Такое мнение в статье для Bloomberg выразил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
По его мнению, признание территориальных потерь станет самым болезненным пунктом мирного соглашения для Украины.
«Вероятно, им придется смириться с временной утратой Крыма и сухопутного коридора к полуострову. Такой исход понравится не всем, ведь Украина не хочет идти на уступки территорий, а Запад заявлял о невозможности отдать эти земли России», - отметил бывший главком.
При этом Ставридис подчеркнул, что такой расклад вряд ли устроит и российскую сторону.
«В этом случае она получит огромные заминированные территории, что вряд ли станет достойным призом. Поставки ВСУ истребителей F-16 никак не изменят ситуацию, поэтому чем быстрее завершатся боевые действия, тем быстрее Украина восстановится», - заключил он.
Ранее бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик предрек Украине полный коллапс после завершения конфликта.