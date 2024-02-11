Экс-глава Минюста Венгрии отказалась от мандата после скандала с педофилом

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Она объяснила, что подписала помилование замешанному в педофилии человеку в апреле 2023 года. Варга призналась в ошибке и объявила о своем уходе из политики.

«Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата и от руководства списком (партии на выборах -прим. ред.) в Европарламент», - отметила экс-министр юстиции.

Она добавила, что без ее подписи президентское помилование не вступило бы в силу.

«Я беру на себя политическую ответственность за подписание решения президента [Венгрии Каталины Новак]», - написала Варга.

Ранее венгерский лидер Каталина Новак покинула свой пост после скандала , связанного с помилованием бывшего заместителя детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений директора-педофила. Оппозиционные партии потребовали отставки президента.

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