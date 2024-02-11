Экс-глава Минюста Венгрии отказалась от мандата после скандала с педофилом
Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата. Она заявила, что уходит из политики и не будет возглавлять список венгерской партии «Фидес» на выборах в Европарламент. Сообщение об этом бывший министр опубликовала в социальной сети Facebook*.
Она объяснила, что подписала помилование замешанному в педофилии человеку в апреле 2023 года. Варга призналась в ошибке и объявила о своем уходе из политики.
«Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата и от руководства списком (партии на выборах -прим. ред.) в Европарламент», - отметила экс-министр юстиции.
Она добавила, что без ее подписи президентское помилование не вступило бы в силу.
«Я беру на себя политическую ответственность за подписание решения президента [Венгрии Каталины Новак]», - написала Варга.
Ранее венгерский лидер Каталина Новак покинула свой пост после скандала , связанного с помилованием бывшего заместителя детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений директора-педофила. Оппозиционные партии потребовали отставки президента.
* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.