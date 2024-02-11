11 февраля 2024, 08:04

Экс-глава Минюста Венгрии отказалась от мандата после скандала с педофилом

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Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата. Она заявила, что уходит из политики и не будет возглавлять список венгерской партии «Фидес» на выборах в Европарламент. Сообщение об этом бывший министр опубликовала в социальной сети Facebook*.

Она объяснила, что подписала помилование замешанному в педофилии человеку в апреле 2023 года. Варга призналась в ошибке и объявила о своем уходе из политики.

«Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата и от руководства списком (партии на выборах -прим. ред.) в Европарламент», - отметила экс-министр юстиции.

Она добавила, что без ее подписи президентское помилование не вступило бы в силу.

«Я беру на себя политическую ответственность за подписание решения президента [Венгрии Каталины Новак]», - написала Варга.

Ранее венгерский лидер Каталина Новак покинула свой пост после скандала , связанного с помилованием бывшего заместителя детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений директора-педофила. Оппозиционные партии потребовали отставки президента.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Facebook Венгрия Скандалы Педофилы Европарламент Выборы
11 февраля 2024, 07:41
Поставки СПГ из России по Францию выросли на 41% за год
РИА «Новости»
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Объем поставок сжиженного природного газа из России во Францию за девять месяцев 2023 года увеличился на 41% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Об этом РИА «Новости» рассказал директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

Он отметил, что по итогам 2022 года Россия за счет импорта СПГ стала вторым поставщиком природного газа во Францию. Первое место принадлежало США.

«В январе–сентябре 2023 года французские закупки из России превысили [закупки в] аналогичный период 2022 года на 41%», - констатировал Студенников.

Дипломат уточнил, что главным пунктом приема российских поставок стал терминал в Монтуар-де-Бретань. За 2022 год туда поступило 1,68 миллиарда кубических метров СПГ, в первом полугодии 2023 года - 0,89 миллиарда.

Ранее стало известно о снижении товарооборота между Россией и Турцией. С января по ноябрь 2023 года он составил 48,5 миллиарда долларов - на 11 миллиардов меньше, чем в тот же период предыдущего года.

Газ Россия МИД РФ Франция
11 февраля 2024, 05:55
Стая голодных собак чуть не загрызла школьницу в Нижнем Тагиле
Freepik
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Стая агрессивных собак чуть не загрызла школьницу в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» и прикрепил видео с места происшествия.

Девочка шла по дороге, когда множество собак побежали к ней. На кадрах видно, что сначала на нее залаял один пес, а потом подтянулись остальные.

Школьница начала громко кричать и побежала в сторону от разъяренных зверей. Когда животные почти окружили ее, девочка упала в снег. В этот момент рядом оказалась прохожая, которая пришла на помощь юной тагильчанке. Женщина распугала собак.

«Девочка, видимо, шла со школы, а на нее налетела стая собак. Это далеко не первый случай в нашем дворе. От увиденного я сама была в полном шоке», - рассказала она.

Ранее стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске. Мужчина скончался в машине медицинской помощи.

Собаки Животные
11 февраля 2024, 05:16
Путин поставил под сомнение власть Байдена над США
РИА «Новости»
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Президент Джо Байден представляет угрозу безопасности США из-за провалов в памяти, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Президент России Владимир Путин поставил под сомнение власть Байдена над страной.

«Он (Байден - прим. ред.) представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. <…> Да, он опасен», - заявил аналитик.

Деменция американского президента не пройдет, она будет развиваться, уверен Джонсон. Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что лидеры других стран уже заметили проблемы Байдена. Он привел в пример президента России, который в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что не видит смысла общаться с нынешним главой Белого дома.

«Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения», - заявил Джонсон.

Американский врач увидел у Байдена все признаки прогрессирующей возрастной деменции , которая на данном этапе неизлечима. Снижение когнитивных способностей Байдена происходит прямо на глазах, отметил медик.

США Россия Интервью Владимир Путин Джо Байден Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 04:33
Появилось видео с места взрыва в Элисте
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Следственный комитет по Калмыкии опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Республике Калмыкия», - сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, что куски стен и потолка разбросаны по помещению. Вокруг много пыли и штукатурки.

Ранее неизвестный мужчина пришел в психологический центр в качестве клиента, однако поссорился с одним из сотрудников. В ходе конфликта он подорвал неустановленное взрывное устройство и погиб. Также серьезные ранения получили работник центра и его родственник, их госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Взрывы Видео Россия Следственный комитет России

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