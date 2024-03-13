Экс-глава ФБК Волков стал жертвой нападения в Литве

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«Недоброжелатели разбили окно в его машине, распылили слезоточивый газ и начали бить Волкова** молотком», - уточнил канал.

По словам бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш**, на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, нападавших ищут.

На опубликованных фотографиях были видны кровоподтеки на лице Волкова**, а также кровь и раны на ноге. Стекло на двери автомобиля разбито.

Волкова** объявили в розыск по уголовной статье осенью 2021 года. Он проходит по делу о создании и руководстве экстремистским сообществом.

В январе 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал участников ФБК* Анну Бирюкову**, Киру Ярмыш**, Марию Певчих** и Дмитрия Низовцева**.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.