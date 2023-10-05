Экс-глава Еврокомиссии заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС из-за коррупции
Украина не сможет вступить в Евросоюз без проведения реформ. О проблемах киевского режима с интеграцией в ЕС рассказал бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в беседе с Augsburger Allgemeine.
По его словам, любой, кто имел дело с Украиной, знает, что эта страна коррумпирована на всех уровнях общества.
«Несмотря на все усилия, она неспособна к вступлению [в ЕС] и нуждается в масштабных внутренних реформах», - заявил Юнкер.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допустил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может стать членом ЕС в 2030 году, даже если это будет непростой задачей.
Украина получит право на выплаты в размере около 186 миллиардов евро в течение семи лет, если государство вступит в Европейский союз. Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС.