Экс-глав полиции и МИД Эстонии объявили в розыск в России

«Вахер Эльмар. 1 мая 1975 года [рождения]. Разыскивается по статье УК», - сказано в публикации.

Такая же карточка записана на Урмаса Рейнсалу. Исходя из данных в базе, разыскиваются в России мэр и вице-мэр литовского города Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене, мэр и вице-мэр города Паланги в Литве Шарунас Вайткус и Саулюс Симе. Помимо этого, ищут депутата сейма Латвии Яниса Витенбергса.

Еще карточки розыска составили на главу города в Польше Мальборка Марека Хажевского и экс-мэра Бжега Ежи Врембяка.

Ранее стало известно, что в России объявили в розыск журналиста из Украины, экс-депутата Рады и Киевского городского совета Игоря Мирошниченко. Информация о нем также появилась в базе розыска МВД. По карточке на сайте уточнили, что мужчина родом из города Лебедин в Сумской области. По какому обвинению его разыскивают, не объяснили.