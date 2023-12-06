Экс-директор ЦРУ рассказал о «стратегии дзюдо» в конфликте России и Украины

Рассуждая о стратегии России, Петреус сослался на книгу «Украина и искусство стратегии». Ее автор - британский военный эксперт Лоуренс Фридман отмечал, что обычно военная стратегия основывается на игре в шахматы. Но стратегия президента РФ, по его мнению, скорее, основана на единоборстве дзюдо.

«Дзюдо предполагает не долгосрочную стратегию, а попытку на мгновение вывести противника из равновесия с помощью скорости и хитрости, чтобы самому остаться на ногах», - указал экс-директор ЦРУ.

По его мнению, к середине марта 2022 года стало ясно, что украинский конфликт все же будет ближе к шахматам, чем к дзюдо.

Отдельно Петреус указал на то, что Украине потребовались поставки боеприпасов значительного объема. Но ни одна страна НАТО, за исключением Соединенных Штатов, не располагала и не располагает необходимым уровнем производства и запасами снарядов, добавил он.

Вместе с тем, по его оценке, даже США должны были нарастить мощности оборонной промышленности, чтобы удовлетворить эти потребности.

При этом на Украине неоднократно указывали на недостаточность помощи со стороны Запада. И запросы Киева не прекращаются. Местное издание «Украинская правда» ранее сообщала о том, что главком ВСУ Валерий Залужный заявил министру обороны США Ллойду Остину о необходимости получить 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов.