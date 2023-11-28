Экс-депутат Рады подал заявление в прокуратору против Зеленского

«Как и обещал, обратился к генеральному прокурору Украины и к директору ГБР с заявлениями о совершении уголовных преступлений <…> высшим военно-политическим руководством страны в лице <…> Владимира Зеленского», - написал он.

Также Кива направил заявления против главкома ВСУ Валерия Залужного, бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Поклада, народного депутата Давида Арахамии, главы Офиса президента Андрея Ермака и главы Верховной рады Руслана Стефанчука.

Депутат напомнил об интервью Арахамии, в котором тот признался, что украинская делегация сознательно затягивала процесс переговоров с Россией и что на ее решение прервать диалог с РФ повлиял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Это привело к гибели сотен тысяч украинцев и к полному уничтожению экономики страны, заключил Кива.

Ранее председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины постепенно переходят к стадии торга в ходе конфликта. По его словам, в стране уже допустили возможность заключения мирного договора.