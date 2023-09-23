Экс-аналитик ЦРУ назвал причины провала визита Зеленского в США
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США провалилась из-за потери страной регионов, необходимых Белому дому для доступа к природным ресурсам. Об этом заявил на Youtube-канале Стивена Гарднера бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что встречи Зеленского в Вашингтоне прошли «не так хорошо» из-за отсутствия инвестиционных возможностей Украины.
«Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать», - указал специалист.
Джонсон добавил, что США планировали с помощью Украины получить доступ к полезным ресурсам. Вместе с потерей этих регионов Белый дом утратил и интерес к стране. По мнению эксперта, итоги встречи в ООН вызвали недовольство Зеленского.
«Он мог получить не самые лучшие новости», - заключил Джонсон.
Ранее экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому скорую отставку. Бывший военный сообщил, что президенту Украины грозит увольнение из-за больших потерь ВСУ.