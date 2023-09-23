Экс-агент ЦРУ рассказал о будущем американских танков Abrams на Украине

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Он сравнил американские боевые машины, которые на сейчас находятся в Польше, с британскими Challenger и немецкими Leopard. По его мнению, танки Abrams ничем не лучше уже уничтоженной на территории Украины бронетехники.

«Запомните мои слова: они сгорят», - добавил экс-агент ЦРУ.

Эксперт также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что ВС РФ ликвидируют западную военную технику.

«Как говорил сам Путин, они будут уничтожены», - заключил Макговерн.

Ранее научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон рассказала, что американские танки Abrams будут плохо справляться с погодными условиями Украины. По ее мнению, военные машины могут застревать в грязи. Кроме того, их обслуживание будет требовать большого количества запчастей, отметила эксперт.