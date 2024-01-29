29 января 2024, 11:45

Экс-агент ЦРУ объяснил, почему Запад хочет развалить Россию

РИА «Новости»
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США и страны ЕС хотят добиться краха России с помощью украинского конфликта, чтобы завладеть ее природными ресурсами. Такое мнение высказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, Европе нужны газ, нефть, уран, никель, удобрения, алюминий. Россия является страной номер один по разнообразию природных ресурсов. Аналогичные цели преследуют и американские власти, добавил Джонсон.

«Единственный способ их получить - это избавиться от Путина», - заявил экс-сотрудник спецслужбы.

Именно поэтому Запад пытается позиционировать Россию как агрессора, который якобы угрожает США и Европе. Но у Москвы нет планов по вторжению в Европу, поскольку в этом регионе нет ничего, что могло бы заинтересовать Россию, подытожил он.

Ранее представители военного руководства Бельгии, Нидерландов и Великобритании заговорили о необходимости быть готовыми к потенциальной войне с Россией. В экспертном сообществе пояснили, что этот маятник запустили в США, поскольку страны НАТО не согласны с очевидным поражением в конфликте на Украине.

США Европа Россия
29 января 2024, 11:53
Чешский хоккеист отказался возвращать заработанные в России деньги
РИА «Новости»
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Победитель Олимпийских игр в составе сборной Чехии, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что не вернет деньги, которые заработал во время выступления в московском «Спартаке». Его слова привело издание CNN Prima News.

Гашек выступал в «Спартаке» с 2010 по 2011 год.

«Я заработал эти деньги за свою работу, „Спартак“ мне не должен ничего, как и я не должен этому клубу. Лично я ничего не требую от „Спартака“ из-за того, что в России изменилась ситуация. Как я могу помнить, ни один политик или чиновник не предупреждал меня о неправомерности или опасности игры в России», - сказал он.

Гашек отметил, что не осуждает соотечественников, которые решили выступать за российские клубы.

«В первую очередь, проблема в наших законодателях, которые позволили им делать это», - добавил бывший вратарь.

Ранее Гашек заявил, что никто из российских спортсменов не смогут соревноваться на международных стартах до завершения СВО на Украине.

Спортсмены Спартак Россия Деньги
29 января 2024, 10:28
Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
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Представители правящей в северной части Йемена группировки хуситов «Ансар Алл» запустили ракету по американскому кораблю Lewis B.Puller в Аденском заливе. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«В ответ агрессию со стороны США и Великобритании против нашей страны военно-морские силы Йемена с помощью Всевышнего вечером в воскресенье запустили ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller в Аденском заливе», - заявили в движении.

В субботу, 27 января, под атаку хуситов попал танкер трейдера Trafigura в Красном море. Судно шло в Сингапур из Греции, на помощь к нему отправились другие торговые сухогрузы поблизости.

В конце декабря 2023 года хуситы нанесли удар по нефтяным танкерам под флагами Индии и Норвегии в Красном море. ВМС США уточняли, что ударный беспилотник планировал атаковать норвежское судно Blaamanen, однако промахнулся.

США Ракеты Корабли Йемен
29 января 2024, 10:13
Иран опроверг причастность к атаке БПЛА по американской военной базе в Иордании
РИА «Новости»
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Атаку беспилотником по американской базе в Иордании осуществили силы сопротивления. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло причастность своей страны к нападению, сообщило агентство IRNA.

«Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям, и конфликт идет между США и группами сопротивления», - заявила пресс-служба представительства.

Военную базу в Иордании у границы с Сирией атаковали беспилотником. Взрыв произошел рано утром в районе казарм. Погибли три человека. Пострадали 34 военнослужащих, из них восемь эвакуировали для оказания высокотехнологичной помощи. О причастности Ирана заявили в Белом доме. Президент США Джо Байден заявил, что удар нанесли лояльные этой республике группировки, и пообещал ответить на провокацию.

Американский президент попал под серьезное давление из-за атак хуситов в Красном море и удара по военной базе в Иордании, заявил политолог Юрий Светов. Он допустил, что американцы нанесут жесткий ответный удар, но это еще сильнее накалит обстановку на Ближнем Востоке.

США Беспилотники Иран Ближний Восток
29 января 2024, 10:09
Белый дом уличили в желании сорвать спортивные мероприятия в России
РИА «Новости»
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Белый дом попытается сорвать предстоящие в России спортивные события. Об этом рассказала Служба внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина, сообщило РИА «Новости».

Соединенные Штаты активизируют усилия, чтобы сорвать предстоящие Игры Будущего, Всемирные игры дружбы и Игры стран БРИКС. По данным СВР, Белый дом возлагает главные надежды в этом вопросе на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и его главу Витольда Баньку. У него в следующем году истекают полномочия. США считают, что Баньку заинтересован в успешном продолжении карьеры.

«Американцы исходят из того, что Банька заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения в 2025 года срока его полномочий в WADA и ради получения „теплого местечка“ будет служить у них „цепным псом“», - подчеркнули в пресс-службе СВР.

В Службе внешней разведки уточнили, что глава WADA «рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний». А иностранных спортсменов, которые планируют принять участие в этих играх, пугают завершением карьеры в олимпийском движении.

Еще в прошлом году Всемирное антидопинговое агентство пригрозило санкциям зарубежным спортсменам , если они примут участие в Играх дружбы в России. А генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявлял, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры дружбы , так как у антидопингового агентства РУСАДА нет статуса соответствия.

Разведка США Спортсмены Белый дом в США WADA Россия

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