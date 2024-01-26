26 января 2024, 17:59

Экономист Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса

РИА «Новости»
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Экономист Сергей Гуриев* станет деканом Лондонской школы бизнеса (LBS). Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

«Сергей Гуриев*, в настоящее время проректор и профессор экономики Парижского института политических исследований, станет следующим деканом Лондонской школы бизнеса», - указано на сайте.

Он вступит в должность в начале 2024/25 учебного года. На факультете он также будет числиться как профессор экономики.

Гуриев* окончил Московский физико-технический институт. Он работал профессором экономики и ректором Новой экономической школы в Москве, профессором экономики и проректором Sciences Po в Париже, а также главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Его основные научные интересы: политическая экономика популизма и автократии, экономика развития и переходного периода, мобильность рабочей силы, теория контрактов и корпоративного управления.

Экономист покинул Россию в 2013 году, с тех пор он живет и преподает во Франции. Гуриева* Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов в марте 2023 года.

* Признан Минюстом иностранным агентом.

Лондон Великобритания Школы Россия Бизнес Франция Экономика
26 января 2024, 17:35
Израиль обязали принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа
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Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, направленные на обеспечение гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщила председатель инстанции Джоан Донохью, чьи слова привело РИА «Новости».

«Израиль должен принять меры, чтобы обеспечить в срочном порядке предоставление необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи жителям сектора Газа», - сказала она.

Израильскую сторону также призвали предотвратить возможный геноцид населения в палестинском анклаве. Иск против Израиля подала Южно-Африканская Республика, которая потребовала прекратить военные действия в Палестине.

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на полях ООН заявил, что Израиль должен прекратить боевые действия в Газе. Если ЦАХАЛ начнет одновременно воевать с Ливаном, это не покажется Израилю «пинком».

Ранее ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные атаковали инфраструктуру боевиков в районе населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Ярине.

Израиль Суд ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
26 января 2024, 16:39
Участки на выборах президента откроют во всех странах с посольствами России
РИА «Новости»
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Участки на выборах президента России откроются во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что избирательные участки откроют даже в недружественных России государствах, если там есть посольства.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», - подчеркнула дипломат Захарова добавила, что Россия проработает вопрос обеспечения безопасности членов избирательной комиссии и граждан, которые будут голосовать за рубежом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что недоброжелатели попытаются вмешаться в выборы президента. По ее словам, противники России предпримут недружественные шаги и усилят информационную войну.

Мария Захарова Россия МИД РФ Выборы Выборы президента — 2024
26 января 2024, 16:33
Медведев предрек создание Техасской Народной Республики
Unsplash
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Образование Техасской Народной Республики становится все более реальным. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что уже говорил об этом в конце позапрошлого года в шутливом предсказании. По его словам, власти США продемонстрировали полную неспособность справиться с миграционным кризисом, разгоревшемся в крупнейшем штате.

«Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Все что угодно - лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу», - написал Медведев.

Это еще один пример ослабления американской гегемонии, которое происходит в результате действий самих представителей США. Власти могут «довести до белого каления» население Техаса, которое уже всерьез задумалось об отделении.

«История знает случаи, когда отдельные штаты попытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию. Все это привело к кровавой гражданской войне, унесшей жизни тысяч и тысяч людей», - напомнил Медведев.

Так или иначе, США рискуют столкнуться с конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового противостояния, добавил политик.

О возможности выхода Техаса из состава США сообщили американские СМИ. Такие заявления являются популистским маневром , считает политолог Виктор Мизин.

США Дмитрий Медведев
26 января 2024, 16:20
Внезапный визит Путина в Калининград напугал страны Евросоюза
РИА «Новости»
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Внезапная поездка президента Владимира Путина в Калининград напугала приграничные страны Евросоюза. Об этом сообщила газета Telegraph.

По данным издания, российский лидер вызвал панику своей поездкой и нарастил опасения по поводу возможного конфликта с НАТО. Это связано с тем, что в ЕС боятся, будто Калининград станет очагом противостояния в будущем.

В тот момент, когда Путин приблизился к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд привели в боевую готовность.

«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы», - предположили авторы материала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что визит Путина в Калининград не является неким посланием НАТО. Это обычный рабочий момент - глава государства работает над развитием всех регионов страны.

Путин прибыл в Калининград 25 января. Он встретился со студентами в университете Канта и провел переговоры с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Россия Евросоюз НАТО Владимир Путин Калининград

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