Экономист Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса

«Сергей Гуриев*, в настоящее время проректор и профессор экономики Парижского института политических исследований, станет следующим деканом Лондонской школы бизнеса», - указано на сайте.

Он вступит в должность в начале 2024/25 учебного года. На факультете он также будет числиться как профессор экономики.

Гуриев* окончил Московский физико-технический институт. Он работал профессором экономики и ректором Новой экономической школы в Москве, профессором экономики и проректором Sciences Po в Париже, а также главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Его основные научные интересы: политическая экономика популизма и автократии, экономика развития и переходного периода, мобильность рабочей силы, теория контрактов и корпоративного управления.

Экономист покинул Россию в 2013 году, с тех пор он живет и преподает во Франции. Гуриева* Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов в марте 2023 года.

* Признан Минюстом иностранным агентом.