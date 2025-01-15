15 января 2025, 13:42

Экономику принесли в жертву иллюзии защиты. Что даст Армении партнерство с США?

РИА «Новости»
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Хартию о стратегическом партнерстве подписали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере экономики, обороны, безопасности и развития демократических институтов. Политолог Артур Атаев в комментарии 360.ru пояснил, что соглашение стало очередным маневром премьер-министра республики Никола Пашиняна, который искал выгоды, но нашел только новые проблемы.

На что рассчитывает Пашинян По его словам, формула Пашиняна заключается в сближении с США и странам НАТО для получения политической и военной защиты. Но она уже дала сбой. Республика продолжила отдаляться от важной для ее экономики России, а также не учла фактор Турции, которая занимает в западном военном альянсе непоследнюю роль.

В новом вероятном витке конфликта Армении и Азербайджана Анкара сорвет все попытки защиты, на которую так рассчитывает Пашинян.

Для США хартия стратегического партнерства выгодна тем, что они укрепили свой политический плацдарм против России в Закавказье. Американцы всегда делали упор как на Армению, так и Грузию, с которой начались проблемы, напомнил политолог.

В Ереване продолжают работать огромное количество получающих американские гранты некоммерческих организаций, которые вырастили большое число гражданских активистов. Часть из них уже начала делать политическую карьеру. При этом никаких отношений с Россией они не приемлют.

Он напомнил, что Армения долгое время позиционировала себя как многовекторное государство во внешней политике, но после прихода к власти Пашиняна республика изменилась и повернулась в сторону Евросоюза и США.

«Для Пашиняна в политическом и военном смысле сотрудничество с Россией невыгодно. Но он пытается сохранить экономическую модель взаимодействия. Поэтому Армения не предпринимает никаких шагов для выхода из Евразийского экономического союза, но при этом сократила или заморозила свое участие в СНГ и ОДКБ , как политических и военных союзах», - пояснил Атаев.

Политолог подчеркнул, что такое сближение с Западом сильно ударит по экономике Армении из-за отдаления от России, которая сейчас обеспечивает до 70% оборота.

«Пашиняна вдохновил большой экономический рост, который обеспечили, в том числе российские релоканты, а также параллельный импорт. В этом плане Армения осталась важным партнером России», - добавил собеседник 360.ru.

США Армения Турция Международные отношения Россия НАТО Экономика ОДКБ Азербайджан Никол Пашинян Евразийский экономический союз СНГ
15 января 2025, 13:53
Число погибших от контрафактного алкоголя в Стамбуле выросло до 19
Global Look Press
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Количество погибших после употребления контрафактного алкоголя в Стамбуле выросло до 19 человек. Все они умерли в больницах, где находятся еще 43 пациента, за жизнь которых врачи ведут борьбу, сообщило издание Diken.

По итогам проверки профильных служб власти города отозвали лицензии на продажу алкоголя у 63 магазинов.

О массовом отравлении контрафактным спиртным жителей Стамбула и приехавших в город иностранцев стало известно в минувший вторник, 14 января. Первыми жертвами поддельного алкоголя стали 11 человек , включая пять иностранцев.

По подозрению в изготовлении контрафакта полиция задержала двух граждан Туркмении, которые открыли производство прямо в квартире. В ходе обыска правоохранители забрали 50 литров спирта, наркотики, лекарства и поддельные документы.

В рамках расследования задержанным предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, продаже фальшивого алкоголя и подделке документов.

Турция Алкоголь Полиция Стамбул
15 января 2025, 07:22
ЕК захотела запретить импорт российского первичного алюминия
РИА «Новости»
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Еврокомиссия может предложить запретить импорт первичного алюминия из России в 16-м антироссийском пакете санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Депутаты Еврокомиссии предложат внести в 16-й пакет своих санкций против России запрет на импорт российского первичного алюминия», - отметили журналисты.

По информации источника, под предложением о расширении рестрикций против России подписались Румыния, Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Ирландия, Чехия, Дания, Польша. При этом ЕС предложит новый пакет ограничений еще в январе, а примут его уже в феврале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что антироссийские санкции Запада оказались для страны только в плюс. Он отмечал, что показатели ВВП и экономика России более реалистичны, чем западные, поскольку они привязаны к материальному производству.

Еврокомиссия Санкции Россия
15 января 2025, 05:52
В Германии заявили о запуске операции НАТО против России на Балтике
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс решил расширить свою деятельность в Балтийском море, нарастив военную инфраструктуру в регионе якобы для обеспечения безопасности, но фактически его действия направлены против России. Об этом сообщила немецкая газета Die Junge Zeitung.

«Альянс уже договорился об этом 30 декабря в Брюсселе <…>. По всей видимости, это создает вторую суборганизацию НАТО в регионе Балтийского моря, специально направленную против России», - говорится в материале.

Поводом послужило якобы целенаправленное уничтожение подводных кабелей, пролегающих между Финляндией и Эстонией 25 декабря 2024 года. При этом виновником обрыва оказался танкер Eagle S, ходящий под флагом островов Кука. Оператором судна является зарегистрированная в ОАЭ судоходная компания «Каравелла».

Интересно и то, что в Финляндии сыскные органы еще не обнародовали результаты расследования, а военная машина НАТО уже запущена.

Как считает автор статьи Арнольд Шельцель, в балтийском регионе, где с 2018 году уже функционирует «Объединенный экспедиционный корпус», включающий войска из 10 стран, будет усилен мониторинг критической инфраструктуры. Эти натовские государства начали операцию «Северный страж», используя искусственный интеллект для наблюдения за судами и оценки рисков.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что республика отчитается перед союзниками по альянсу о задержании танкера Eagle S в Финском заливе.

Германия Военные Европа Россия Евросоюз НАТО Балтийское море
15 января 2025, 05:14
Президента Южной Кореи арестовали по обвинению в мятеже
РИА «Новости»
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Следователи арестовали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в мятеже. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Впервые в истории страны был арестован глава государства, пусть и временно отстраненный от должности.

По данным агентства, колонна автомобилей, в одной из которых может находиться Юн Сок Ель, уже покинула территорию резиденции в сопровождении конвоя. Сейчас она направляется к Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

«Управление арестовало президента Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом», - уточнило агентство.

До этого силовики прибыли к президентской резиденции в Сеуле, но им помешала служба безопасности. На территорию они смогли пройти спустя 2,5 часа, используя лестницы, но и там им пришлось преодолеть ряд заграждений, выстроенных охраной президента.

Неделю назад суд Южной Кореи повторно выдал ордер на арест главы государства.

Задержания Южная Корея Аресты

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